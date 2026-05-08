Какой кроссовер до 3 млн реально круче: Bestune T77 или Belgee X50 — сравниваем оснащение и ощущения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 17:04

Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов

Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов

Какой кроссовер до 3 млн реально круче: Bestune T77 или Belgee X50 — сравниваем оснащение и ощущения

Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов

В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.

В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.

В условиях растущей конкуренции среди бюджетных кроссоверов в России выбор между Bestune T77 и Belgee X50 становится особенно актуальным. Оба автомобиля привлекают покупателей ценой и современным оснащением, но разница между ними заметна уже при первом знакомстве, так как за небольшую стоимость открываются совершенно разные подходы к комфорту, дизайну и технике.

Внешний вид выдает характер моделей. Belgee X50, по сути, адаптация Geely Coolray с белорусской сборкой: агрессивные линии и спортивные детали делают его лидером по динамике. Bestune T77 выглядит сдержаннее и солиднее: массивная решетка, прямые линии кузова, светодиодная оптика во всех комплектациях и 18-дюймовые колеса придают ему визуальную «взрослость» и превосходство в размерах.

Салон Bestune T77 удивляет качеством материалов и эргономикой: два экрана, мягкий пластик, удобные кресла создают ощущение автомобиля классом выше. В интерьере Belgee X50 архитектура проще и чувствуется усталость, хотя руль регулируется по вылету и высоте, а приборная панель информативнее. На втором ряду и в багажнике (375 л против 330 л) лидирует T77, у которого уже в базе есть климат-контроль, тогда как у X50 его нет.

Технически оба кроссовера оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и 7-ступенчатыми роботами, но двигатель T77 — четырехцилиндровый (160 л.с.), а у X50 — трехцилиндровый (150 л.с.), созданный с участием Volvo. Несмотря на меньшую мощность, X50 быстрее: разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды против 9,7 у конкурента.

Управляемость X50 приятно удивляет: передачи переключаются плавно, подвеска энергоемкая, руль информативнее, чем у многих китайских моделей, а короткие свесы позволяют уверенно чувствовать себя на легком бездорожье. Bestune T77 больше подходит для спокойной езды, хотя коробка иногда ведет себя непредсказуемо, а подвеска кажется жесткой на плохих дорогах; точность руля и качество торможения у обеих моделей заслуживают похвалы.

По оснащению и цене разница заметна: Belgee X50 стартует с 2,5 млн рублей, Bestune T77 — с 2,9 млн. За эти деньги T77 уже в базе предлагает климат-контроль, светодиодные фары, кожаный салон, панорамную крышу, подушки безопасности и бесключевой доступ. В начальной версии X50 — тканевый салон, галогеновые фары и обычный кондиционер. В топе разрыв растет: X50 стоит 2,69 млн, T77 — чуть больше 3 млн, но у Bestune есть адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости водителя, чего нет у X50.

Таким образом, Bestune T77 и Belgee X50 рассчитаны на разную аудиторию. X50 подойдет тем, кто ценит драйв и активную езду, — он быстрее, маневреннее и приятнее на ходу. T77 — выбор для тех, кто ищет простор, комфорт и богатое оснащение, готовый мириться со спокойным характером и более высокой ценой. Оба кроссовера способны удивить опытного водителя, но окончательный выбор зависит от личных приоритетов и стиля жизни.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Оренбург Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться