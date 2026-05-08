Какой кроссовер до 3 млн реально круче: Bestune T77 или Belgee X50 — сравниваем оснащение и ощущения

8 мая 2026, 17:04
Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов
В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.
В условиях растущей конкуренции среди бюджетных кроссоверов в России выбор между Bestune T77 и Belgee X50 становится особенно актуальным. Оба автомобиля привлекают покупателей ценой и современным оснащением, но разница между ними заметна уже при первом знакомстве, так как за небольшую стоимость открываются совершенно разные подходы к комфорту, дизайну и технике.
Внешний вид выдает характер моделей. Belgee X50, по сути, адаптация Geely Coolray с белорусской сборкой: агрессивные линии и спортивные детали делают его лидером по динамике. Bestune T77 выглядит сдержаннее и солиднее: массивная решетка, прямые линии кузова, светодиодная оптика во всех комплектациях и 18-дюймовые колеса придают ему визуальную «взрослость» и превосходство в размерах.
Салон Bestune T77 удивляет качеством материалов и эргономикой: два экрана, мягкий пластик, удобные кресла создают ощущение автомобиля классом выше. В интерьере Belgee X50 архитектура проще и чувствуется усталость, хотя руль регулируется по вылету и высоте, а приборная панель информативнее. На втором ряду и в багажнике (375 л против 330 л) лидирует T77, у которого уже в базе есть климат-контроль, тогда как у X50 его нет.
Технически оба кроссовера оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и 7-ступенчатыми роботами, но двигатель T77 — четырехцилиндровый (160 л.с.), а у X50 — трехцилиндровый (150 л.с.), созданный с участием Volvo. Несмотря на меньшую мощность, X50 быстрее: разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды против 9,7 у конкурента.
Управляемость X50 приятно удивляет: передачи переключаются плавно, подвеска энергоемкая, руль информативнее, чем у многих китайских моделей, а короткие свесы позволяют уверенно чувствовать себя на легком бездорожье. Bestune T77 больше подходит для спокойной езды, хотя коробка иногда ведет себя непредсказуемо, а подвеска кажется жесткой на плохих дорогах; точность руля и качество торможения у обеих моделей заслуживают похвалы.
По оснащению и цене разница заметна: Belgee X50 стартует с 2,5 млн рублей, Bestune T77 — с 2,9 млн. За эти деньги T77 уже в базе предлагает климат-контроль, светодиодные фары, кожаный салон, панорамную крышу, подушки безопасности и бесключевой доступ. В начальной версии X50 — тканевый салон, галогеновые фары и обычный кондиционер. В топе разрыв растет: X50 стоит 2,69 млн, T77 — чуть больше 3 млн, но у Bestune есть адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости водителя, чего нет у X50.
Таким образом, Bestune T77 и Belgee X50 рассчитаны на разную аудиторию. X50 подойдет тем, кто ценит драйв и активную езду, — он быстрее, маневреннее и приятнее на ходу. T77 — выбор для тех, кто ищет простор, комфорт и богатое оснащение, готовый мириться со спокойным характером и более высокой ценой. Оба кроссовера способны удивить опытного водителя, но окончательный выбор зависит от личных приоритетов и стиля жизни.
Похожие материалы
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
09.05.2026, 16:24
Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах
Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.Читать далее
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
05.05.2026, 20:53
Skoda Karoq из Китая: новая версия с удлиненной базой и DSG уже в России
Skoda Karoq возвращается на российский рынок, но теперь в китайском исполнении с удлиненным кузовом и новым типом коробки передач. Модель заметно отличается от прежней версии, а цены варьируются в зависимости от региона. Почему это событие вызвало интерес у автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
04.05.2026, 20:33
Автосалоны снижают цены: где найти максимальные скидки на машины весной 2026
Майские праздники принесли не только затишье на рынке, но и рекордные скидки на автомобили. Некоторые бренды готовы уступить до 800 тысяч рублей, а условия акций становятся все более необычными. Почему сейчас выгодно покупать авто - в нашем обзоре.Читать далее
01.05.2026, 05:59
Belgee X50, Haval и Tenet: как изменился топ самых продаваемых новых авто в Москве
В начале 2026 года рынок новых автомобилей в Москве удивил: в пятерке лидеров оказались машины из четырех стран, а абсолютным фаворитом стал кроссовер белорусской сборки. Эксперты отмечают смещение интереса покупателей и новые предпочтения, которые могут изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
