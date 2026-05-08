Какой кроссовер до 3 млн реально круче: Bestune T77 или Belgee X50 — сравниваем оснащение и ощущения

Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов

В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.

В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.

В условиях растущей конкуренции среди бюджетных кроссоверов в России выбор между Bestune T77 и Belgee X50 становится особенно актуальным. Оба автомобиля привлекают покупателей ценой и современным оснащением, но разница между ними заметна уже при первом знакомстве, так как за небольшую стоимость открываются совершенно разные подходы к комфорту, дизайну и технике.

Внешний вид выдает характер моделей. Belgee X50, по сути, адаптация Geely Coolray с белорусской сборкой: агрессивные линии и спортивные детали делают его лидером по динамике. Bestune T77 выглядит сдержаннее и солиднее: массивная решетка, прямые линии кузова, светодиодная оптика во всех комплектациях и 18-дюймовые колеса придают ему визуальную «взрослость» и превосходство в размерах.

Салон Bestune T77 удивляет качеством материалов и эргономикой: два экрана, мягкий пластик, удобные кресла создают ощущение автомобиля классом выше. В интерьере Belgee X50 архитектура проще и чувствуется усталость, хотя руль регулируется по вылету и высоте, а приборная панель информативнее. На втором ряду и в багажнике (375 л против 330 л) лидирует T77, у которого уже в базе есть климат-контроль, тогда как у X50 его нет.

Технически оба кроссовера оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и 7-ступенчатыми роботами, но двигатель T77 — четырехцилиндровый (160 л.с.), а у X50 — трехцилиндровый (150 л.с.), созданный с участием Volvo. Несмотря на меньшую мощность, X50 быстрее: разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды против 9,7 у конкурента.

Управляемость X50 приятно удивляет: передачи переключаются плавно, подвеска энергоемкая, руль информативнее, чем у многих китайских моделей, а короткие свесы позволяют уверенно чувствовать себя на легком бездорожье. Bestune T77 больше подходит для спокойной езды, хотя коробка иногда ведет себя непредсказуемо, а подвеска кажется жесткой на плохих дорогах; точность руля и качество торможения у обеих моделей заслуживают похвалы.

По оснащению и цене разница заметна: Belgee X50 стартует с 2,5 млн рублей, Bestune T77 — с 2,9 млн. За эти деньги T77 уже в базе предлагает климат-контроль, светодиодные фары, кожаный салон, панорамную крышу, подушки безопасности и бесключевой доступ. В начальной версии X50 — тканевый салон, галогеновые фары и обычный кондиционер. В топе разрыв растет: X50 стоит 2,69 млн, T77 — чуть больше 3 млн, но у Bestune есть адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости водителя, чего нет у X50.

Таким образом, Bestune T77 и Belgee X50 рассчитаны на разную аудиторию. X50 подойдет тем, кто ценит драйв и активную езду, — он быстрее, маневреннее и приятнее на ходу. T77 — выбор для тех, кто ищет простор, комфорт и богатое оснащение, готовый мириться со спокойным характером и более высокой ценой. Оба кроссовера способны удивить опытного водителя, но окончательный выбор зависит от личных приоритетов и стиля жизни.