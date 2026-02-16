Китайский бренд Bestune готовит локализацию B70, T90 и T77 в РФ

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 15:09

Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка

Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка

Китайский бренд Bestune готовит локализацию B70, T90 и T77 в РФ

Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка

Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.

Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.

Планы Bestune по запуску производства своих автомобилей в России могут серьезно изменить расстановку сил на рынке. Для российских автолюбителей это не просто очередная новость о китайском бренде - речь идет о реальных перспективах расширения выбора, снижении цен и появлении новых рабочих мест. В условиях, когда многие западные производители ушли, а спрос на современные автомобили с гибридными и электрическими технологиями только растет, такие шаги становятся особенно значимыми.

Bestune - марка, входящая в состав гиганта FAW, уже не новичок на российском рынке. С 2006 года бренд прошел путь от локального китайского игрока до международного производителя, а в России его автомобили впервые появились еще в 2012 году. Тогда на рынок вышел седан B50, а чуть позже - кроссовер X80, который собирали на калининградском «Автоторе». С 2018 года компания сменила название на Bestune и сделала ставку на технологичность и современный дизайн, ориентируясь на массовый сегмент с повышенными требованиями к оснащению.

В 2025 году Bestune добился рекордных продаж по всему миру - 200 тысяч автомобилей, причем 85% из них составили электрифицированные версии. Это говорит о том, что бренд не просто следует трендам, а активно внедряет новые технологии. В России, несмотря на относительно скромные показатели, Bestune сумел войти в двадцатку самых продаваемых марок, реализовав в декабре 2025 года 1475 машин. Такой результат стал возможен благодаря агрессивной ценовой политике и активной работе с корпоративными клиентами.

В начале 2026 года стало известно, что Bestune планирует локализовать производство сразу трех моделей: лифтбека B70, а также кроссоверов T90 и обновленного T77. Это решение может стать поворотным моментом для бренда в России, ведь локализация обычно приводит к снижению стоимости автомобилей и упрощает их обслуживание. Кроме того, это сигнал для конкурентов: китайские производители не просто завозят готовые машины, а готовы инвестировать в российскую промышленность.

Модельный ряд Bestune в России уже сейчас включает B70 третьего поколения, компактный кроссовер T55 и среднеразмерный T90. Каждая из этих моделей имеет свои особенности: например, B70 выделяется эффектным дизайном и богатым оснащением, но уступает по шумоизоляции. T90 - просторный и мощный, однако лишен полного привода и привычных физических кнопок управления. Тем не менее, спрос на эти автомобили стабильно растет, особенно на фоне сокращения ассортимента у других брендов.

Интересно, что дилерская сеть Bestune в России в 2025 году сократилась с 92 до 65 центров, но при этом появились новые партнеры в ключевых городах - Москве, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В планах на 2026 год - дальнейшее расширение сети, что должно повысить доступность сервиса и упростить покупку автомобилей для жителей регионов.

Производственные мощности Bestune сосредоточены на двух заводах в Китае: в Чанчуне выпускают автомобили и силовые агрегаты, а в Яньчэне, где в 2024 году открылось новое предприятие, делают ставку на электромобили и гибриды. Завод в Яньчэне отличается высокой степенью автоматизации и способен выпускать до 150 тысяч машин в год. Такой подход позволяет бренду быстро реагировать на изменения спроса и внедрять новые технологии.

Стоит отметить, что интерес к электрифицированным моделям в России продолжает расти. Как показал недавний анализ, китайские кроссоверы и электрокары все чаще становятся выбором для тех, кто ищет современные решения. Например, в исследовании, посвященном успеху Voyah Free, подробно разбирались причины, по которым китайские гибриды и электромобили начали доминировать в премиальном сегменте. Подробнее о том, как изменился рынок NEV в России, можно узнать в материале о лидерстве Voyah Free среди премиальных гибридов и электрокаров.

По информации Autonews, Bestune не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы бренд намерен не только расширять модельный ряд, но и внедрять новые сервисные решения, чтобы сделать владение автомобилем максимально удобным для российских клиентов. В условиях, когда конкуренция среди китайских марок становится все жестче, такие шаги могут стать решающими для успеха на рынке.

Упомянутые модели: FAW Bestune B70, FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р), FAW Bestune T90
Упомянутые марки: FAW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ФАВ

Похожие материалы ФАВ

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Саратов Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться