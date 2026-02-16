Китайский бренд Bestune готовит локализацию B70, T90 и T77 в РФ

Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка

Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.

Планы Bestune по запуску производства своих автомобилей в России могут серьезно изменить расстановку сил на рынке. Для российских автолюбителей это не просто очередная новость о китайском бренде - речь идет о реальных перспективах расширения выбора, снижении цен и появлении новых рабочих мест. В условиях, когда многие западные производители ушли, а спрос на современные автомобили с гибридными и электрическими технологиями только растет, такие шаги становятся особенно значимыми.

Bestune - марка, входящая в состав гиганта FAW, уже не новичок на российском рынке. С 2006 года бренд прошел путь от локального китайского игрока до международного производителя, а в России его автомобили впервые появились еще в 2012 году. Тогда на рынок вышел седан B50, а чуть позже - кроссовер X80, который собирали на калининградском «Автоторе». С 2018 года компания сменила название на Bestune и сделала ставку на технологичность и современный дизайн, ориентируясь на массовый сегмент с повышенными требованиями к оснащению.

В 2025 году Bestune добился рекордных продаж по всему миру - 200 тысяч автомобилей, причем 85% из них составили электрифицированные версии. Это говорит о том, что бренд не просто следует трендам, а активно внедряет новые технологии. В России, несмотря на относительно скромные показатели, Bestune сумел войти в двадцатку самых продаваемых марок, реализовав в декабре 2025 года 1475 машин. Такой результат стал возможен благодаря агрессивной ценовой политике и активной работе с корпоративными клиентами.

В начале 2026 года стало известно, что Bestune планирует локализовать производство сразу трех моделей: лифтбека B70, а также кроссоверов T90 и обновленного T77. Это решение может стать поворотным моментом для бренда в России, ведь локализация обычно приводит к снижению стоимости автомобилей и упрощает их обслуживание. Кроме того, это сигнал для конкурентов: китайские производители не просто завозят готовые машины, а готовы инвестировать в российскую промышленность.

Модельный ряд Bestune в России уже сейчас включает B70 третьего поколения, компактный кроссовер T55 и среднеразмерный T90. Каждая из этих моделей имеет свои особенности: например, B70 выделяется эффектным дизайном и богатым оснащением, но уступает по шумоизоляции. T90 - просторный и мощный, однако лишен полного привода и привычных физических кнопок управления. Тем не менее, спрос на эти автомобили стабильно растет, особенно на фоне сокращения ассортимента у других брендов.

Интересно, что дилерская сеть Bestune в России в 2025 году сократилась с 92 до 65 центров, но при этом появились новые партнеры в ключевых городах - Москве, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В планах на 2026 год - дальнейшее расширение сети, что должно повысить доступность сервиса и упростить покупку автомобилей для жителей регионов.

Производственные мощности Bestune сосредоточены на двух заводах в Китае: в Чанчуне выпускают автомобили и силовые агрегаты, а в Яньчэне, где в 2024 году открылось новое предприятие, делают ставку на электромобили и гибриды. Завод в Яньчэне отличается высокой степенью автоматизации и способен выпускать до 150 тысяч машин в год. Такой подход позволяет бренду быстро реагировать на изменения спроса и внедрять новые технологии.

Стоит отметить, что интерес к электрифицированным моделям в России продолжает расти. Как показал недавний анализ, китайские кроссоверы и электрокары все чаще становятся выбором для тех, кто ищет современные решения. Например, в исследовании, посвященном успеху Voyah Free, подробно разбирались причины, по которым китайские гибриды и электромобили начали доминировать в премиальном сегменте. Подробнее о том, как изменился рынок NEV в России, можно узнать в материале о лидерстве Voyah Free среди премиальных гибридов и электрокаров.

По информации Autonews, Bestune не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы бренд намерен не только расширять модельный ряд, но и внедрять новые сервисные решения, чтобы сделать владение автомобилем максимально удобным для российских клиентов. В условиях, когда конкуренция среди китайских марок становится все жестче, такие шаги могут стать решающими для успеха на рынке.