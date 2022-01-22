Бэтмобиль своими руками: 5 самых крутых вариантов
Бэтмобиль Tumbler из фильма 2005 года, построен Бобом Далламом
Фильм «Бэтмен: Начало» так впечатлил художника по костюмам и реквизиту Боба Даллама, что он потратил 5 дет и около 50 тыс. долларов на то, чтобы своими руками построить собственный Tumbler Batmobile. У Боба не было никакого опыта в автомобилестроении и доступа к чертежам оригинала. И все-таки он сумел собрать в своем гараже потрясающую копию Бэтмобиля!
Техасская копия Бэтмобиля из фильма 1966 года
Фанат Бэтмена из Техаса потратил на создание своей машины 9 лет. Реплика получилась невероятно точной, в ней есть даже телефон, как в фильме, красная лампочка на крыше и парочка парашютов! Оригинальный автомобиль из фильма 1966 года был создан на основе концепта Lincoln Futura. А вот что послужило базой для техасской реплики неизвестно.
Британский дорожный Бэтмобиль
Один из самых крутых Бэтмобилей был сделан в Великобритании, создатель и фанат супергероя вдохновлялся автомобилем из фильма «Бэтмен» 1989 года. Он построил свой Бэтмобиль с нуля, шасси было сделано по спецзаказу, плюс установлен двигатель Jaguar объемом 3,2 л. Несмотря на обилие оригинальных черт Бэтмобиля, это абсолютно легальная дорожная версия. Кроме полностью светодиодной оптики, у нее есть еще и гидравлическая подвеска, позволяющая приподнять автомобиль на пару дюймов.
Российский Бэтмобиль за 800 тысяч долларов
Создал этот автомобиль 32-летний москвич Алишер Панк. Это точная копия Бэтмобиля из фильма «Бэтмен против Сепермэна: На заре справедливости» 2016 года. У него есть камера ночного виденья, лазерный прицел и бронированные стекла. Автомобиль шириной 4 метра и длиной 6 метров не соответствовал нормам для получения разрешения на движение по российским дорогам. После случая с отправкой на штрафстоянку и оплаты штрафа в размере 40 тысяч рублей машина была выставлена на продажу. Кто ее купил неизвестно, но сумма сделки составила 842 тысяч долларов.
Идеальный Бэтмобиль от Кейси Путча
Автогонщик и дизайнер автомобилей Кейси Путч просто не мог построить плохой Бэтмобиль. Его реплика машины из фильма Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года является просто идеальной, вплоть до установленного в передней части турбодвигателя, позаимствованного для такого дела у военного вертолета. В отличие от других самодельных Бэтмобилей, этот был построен всего за 5 месяцев. По словам Кейси, он ни за что и никогда не собирается с ним расставаться. Мы его понимаем!
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