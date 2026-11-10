Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

10 ноября 2026, 09:30

Шедевр Нолана или неуправляемый монстр? Байк Бэтмена из фильма Нолана выставили на торги за миллион долларов

Шедевр Нолана или неуправляемый монстр? Байк Бэтмена из фильма Нолана выставили на торги за миллион долларов

Warner Bros разрешила продать только одного «Зверя»: безумный мотоцикл Бэтмена, который постоянно выходил из-под контроля, оценили в 1,2 млн долларов

Шедевр Нолана или неуправляемый монстр? Байк Бэтмена из фильма Нолана выставили на торги за миллион долларов

На съемках Бэтпод однажды потерял управление и влетел в камеру. Позже один из шести экземпляров выставили на торги с оценкой до 900 тысяч фунтов. Лот показывает цену редкого кинореквизита и непростой характер этой машины.

На съемках Бэтпод однажды потерял управление и влетел в камеру. Позже один из шести экземпляров выставили на торги с оценкой до 900 тысяч фунтов. Лот показывает цену редкого кинореквизита и непростой характер этой машины.

Во время одного из дублей Бэтпод сорвался с траектории и влетел в камеру. Каскадерам было непросто управлять этой машиной: во время съемок они не раз теряли контроль. Позже один экземпляр выставили на торги с оценкой до 900 тысяч фунтов стерлингов или порядка 1,2 млн долларов.

Это мотоцикл из фильмов «Темный рыцарь» 2008 года и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012-го, на котором ездил герой Кристиана Бэйла. Propstore оценивал лот от 450 до 900 тысяч фунтов, или примерно от 600 тысяч до 1,2 млн долларов. По данным Magneto Magazine, тот же оригинальный Бэтпод появился на аукционе в третий раз; верхняя граница новой оценки примерно втрое превышала цену его продажи в 2016 году. Лот вошел в зимний аукцион кинематографических меморабилий Propstore. Очную продажу назначили на 4 декабря в Лондоне.

Концепцию Бэтпода разработали Кристофер Нолан и художник-постановщик Нейтан Кроули. Практическое воплощение конструкции поручили специалисту по спецэффектам Крису Корбоулду, который позже получил премию «Оскар» за работу в кино.  Для съемок изготовили шесть Бэтподов. Warner Bros официально одобрила продажу только одного, выставленного экземпляра, известного в аукционном контексте как The Beast, или «Зверь». В карточке лота отмечалось, что потертости и повреждения справа совпадают со следами, заметными в сцене погони за Джокером.

Техника у Бэтпода необычная даже в буквальном смысле: 750-кубовый мотор Honda сочетается с колесами диаметром 31 дюйм. В описании лота также указаны массивные гоночные шины Hoosier и кузовные панели из стеклопластика. Машину специально создали для съемок, это не серийная дорожная модель.

Глава Propstore Стивен Лейн отмечал, что сидеть на мотоцикле неудобно. Каскадерам было особенно тяжело управлять им во время съемок. Лейн назвал лот «потрясающей вещью», отметив его исключительность и зрелищность.

Упомянутые марки: Honda
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