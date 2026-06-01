Едь, плыви, спи! Уникальный гибрид для тех, кто устал от обычных путешествий

BeTriton: велосипед, лодка и кемпер в одном - новый взгляд на путешествия за 380 тысяч рублей

Необычный BeTriton сочетает в себе электровелосипед, лодку и мини-кемпер. Мало кто знает, что этот гибрид создан для тех, кто ищет независимость и мобильность. Почему он может изменить подход к отдыху на природе, какие возможности открывает и что важно знать о его конструкции - разбираемся в деталях.

Необычный BeTriton сочетает в себе электровелосипед, лодку и мини-кемпер. Мало кто знает, что этот гибрид создан для тех, кто ищет независимость и мобильность. Почему он может изменить подход к отдыху на природе, какие возможности открывает и что важно знать о его конструкции - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей, которые ценят свободу передвижения и любят исследовать новые маршруты, появление BeTriton - это не просто очередная новинка, а реальный шанс пересмотреть привычные сценарии отдыха. В условиях, когда спрос на мобильные и универсальные транспортные решения растет, такой гибрид способен стать настоящим открытием для тех, кто не хочет ограничиваться только дорогами или только водой.

BeTriton (Z-Triton 2.0) - это уникальное сочетание трехколесного электровелосипеда, мини-кемпера и лодки. Его создатель, латвийский архитектор Айгарс Лаузис, вдохновился собственным опытом длительных велопутешествий, где постоянно сталкивался с необходимостью преодолевать водные преграды и искать ночлег. Так родилась идея транспорта, который не только едет, но и плывет, а еще позволяет комфортно ночевать вдали от цивилизации.

В режиме электровелосипеда BeTriton работает как грузовой трицикл с электромотором мощностью около 1 кВт. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а запас хода на одном заряде - от 50 до 100 км, в зависимости от рельефа и стиля езды. При необходимости можно установить дополнительный аккумулятор и увеличить дальность до 150 км. На подъемах электродвигатель заметно облегчает движение, что особенно важно при массе устройства в 210-250 кг.

Фото: BeTriton

Переход в режим лодки занимает несколько минут: переднее колесо и вилка убираются, задние колеса разворачиваются, а для устойчивости используются надувные понтоны. Лодочный электромотор мощностью 1150 Вт позволяет развивать скорость до 8 км/ч, а запас хода по воде составляет 20-25 км. В комплекте предусмотрены весла на случай, если потребуется двигаться вручную.

Внутри кемпера оборудовано спальное место длиной 2 метра и шириной до 94 см - производитель уверяет, что там могут разместиться двое взрослых. Для комфорта есть светодиодное освещение, USB-зарядки, места для хранения вещей и даже место для цветочного горшка на крыше. Солнечные панели мощностью 100 Вт частично подзаряжают аккумулятор, а базовая батарея выполнена по технологии LiFePO4 и имеет емкость 2,88 кВт⋅ч.

Стоимость базовой версии BeTriton составляет около 14 500 евро (1,2 млн рублей по курсу), а для тех, кто любит собирать технику самостоятельно, есть КИТ-версия примерно за 4500 евро (380 тысяч рублей). Производство организовано в Латвии, но доставка возможна и в другие страны Европы. Как отмечают разработчики, этот транспорт не рассчитан на высокие скорости или перевозку тяжелых грузов - его главная задача дать максимум свободы для путешествий по рекам, каналам и лесным тропам.

Фото: BeTriton

Интересно, что тренд на необычные форматы транспорта набирает обороты не только среди любителей отдыха, но и в профессиональной среде. Например, недавно на рынке появились грузовики с уникальной колесной формулой, о которых рассказывалось в материале о новых разработках БАЗ. Это подтверждает, что спрос на нестандартные решения только растет.

Судя по имеющимся данным, BeTriton может заинтересовать тех, кто ищет не просто средство передвижения, а инструмент для настоящих приключений. Важно отметить, что подобные гибриды пока остаются экзотикой на российском рынке, но их появление может изменить подход к организации отдыха и сделать путешествия по стране еще более доступными и разнообразными. Для сравнения: в Европе микромобильность и кемпинг давно стали частью культуры, а в России этот сегмент только начинает развиваться. Если тенденция сохранится, можно ожидать появления новых моделей и адаптаций под местные условия.