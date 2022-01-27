«Бэушный» премиум в России вырос в прошлом году на 17%: народ выбирает BMW
В поле зрения попали автомобили марок Lexus, Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac и Mini. По данным сервиса, в рейтинге наиболее востребованных премиум-моделей с пробегом в возрасте до 3 лет нет равных Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и BMW X5. В ТОП-5 также вошли BMW 3-Series и Lexus RX.
Сравнение с результатами 2020 года говорит о том, что «Икс Пятый» опустился с 3 места на 5-е, а баварская «трешка» и Lexus RX, наоборот, поднялись на 3 и 4 позиции. Все перечисленные б/у модели в прошлом году увеличились в цене. Круче всех подорожали подержанные BMW X5 (+62,5%).
По оценкам специалистов сервиса, покупатели машин, позиционирующихся как «премиум», в меньшей степени подвержены влиянию рыночной ситуации. Как правило, на их выбор влияют преимущественно личные возможности и потребности.
Поскольку актуальная ситуация на рынке характеризуется нехваткой у дилеров новых машин, такие клиенты невольно обращают свои взоры на автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет. Эти модели еще не старые – у них свежий дизайн, неплохое техническое состояние и современные характеристики. Следовательно, в условиях дефицита «трехлетки» являются прямой альтернативой новым автомобилям.
- 690 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 790 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 3 390 000 РBMW 5 серия 2017 в Зеленограде
- 3 730 000 РBMW 5 серия 2018 в Москве
- 6 040 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 2 340 000 РBMW X5 2010 в Москве
- 3 090 000 РMercedes E-класс 2016 в Москве
- 6 960 000 РBMW 5 серии 2021 в Москве
- 13 690 000 РBMW X5 2021 в Москве
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