Без царя в голове: стритрейсеры покружили хоровод вокруг автомобиля ГИБДД
Фото: 63.ru
Сходки гонщиков прошли сразу в нескольких местах областного центра - на парковках у аквапарка и торгового центра недалеко от ипподрома. Поскольку тишину от их встречи ожидать не приходилось изначально (стритрейсеры, как известно, ребята беспокойные), их «туса» привлекла внимание дежурившего экипажа ДПС ГИБДД.
Один из очевидцев происходящего у ипподрома выразил сомнение, что стражам дорожного порядка не удастся справиться с целой группой буйной молодежи. «Они настолько бесстрашны, что в какой-то момент взялись за руки и устроили хоровод вокруг машины ГАИ», - поделился своими впечатлениями в одной из самарских групп социальных сетей молодой человек.
Не исключено, что участники ночного действа были, мягко скажем, навеселе. Так, например, некая девица решила проявить свой творческий потенциал, имитируя работу регулировщика. Одна одела фуражку с кокардой и светоотражающий зеленый жилет и начала размахивать полосатой гаишной палочкой, пританцовывая. Парни выкаблучивались по-своему, по-геройски: сидели на дверях мчавшихся по парковке «Жигулей», высунувшись в окна.
Схожую по накалу страстей тусовку стритрейсеры организовали и возле аквапарка. Шум, смех, громкая музыка – ничего, как говорится, нового… При этом, как отмечают местные СМИ, у подавляющего большинства участников ночного шабаша при себе не было индивидуальных средств защиты от ковида. Чего уж там говорить о соблюдении социальной дистанции, которую так требуют власти.
Понятно, что по долгу службы гаишники призывали «бунтарей» поубавить пыл и отправиться по домам, но стритрейсеры к таким призывам были глухи. «Под конец сходки сотни парней и девушек решили сделать общую фотографию на парковке. Кто-то из толпы даже кинул в машину ГАИ небольшой тяжелый предмет», - сообщается в одном из народных комментариев.
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