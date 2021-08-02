Без лака и поручней: с августа комплектации Lada упростят, но цены не снизят
Фото: Лада.Онлайн
Изменения затронули и интерьер Lada Granta Cross. С августа ручки дверей в цвете «Черный лак» заменили на ручки с тиснением без окраски.
С сентября в комплектациях Classic/Comfort во всех автомобилях семейства Vesta исчезнут потолочные поручни со стороны переднего пассажира. Из базовых комплектаций Luxe универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross пропадут органайзер и двойной пол багажного отделения. Органайзер останется только в пакете Prestige и комплектации Exclusive. Также все автомобили Vesta без исключения лишатся датчика присутствия переднего пассажира, отвечающего за напоминание о непристегнутом ремне безопасности.
Отмечается, что коды комплектаций и рекомендованные розничные цены останутся прежними. Напомним, предыдущий раз цены на автомобили Lada выросли с 1 июля 2021 года. Подорожание стало четвертым по счету с начала года (ранее цены росли в январе, марте и мае). Прибавка составила в среднем 2,5 процента или от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
- 890 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2020 в Москве
- 959 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2020 в Москве
- 925 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 969 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 969 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2019 в Москве
- 715 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 025 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 060 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 919 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2018 в Москве
- 909 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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