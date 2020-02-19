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19 февраля 2020, 09:52

Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?

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Фото Авторевю
Начало весны многие российские автодилеры ждут с опаской. Две программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — могут завершиться. Таким образом, игроки рынка лишатся действенного инструмента поддержания спроса.

«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Эти программы льготного автокредитования начали действовать в России еще в 2015 году. За 4 года они доказали свою значимость в сегменте бюджетных автомобилей. В минувшем году в рамках этих программ было продано около 113,3 тыс. машин. В частности, по программе «Семейный автомобиль» россияне купили 61,3 тыс. легковушек. Еще 52 тыс. авто были реализованы по программе «Первый автомобиль».

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Чтобы стать участником государственной программы, необходимо приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости автомобиля. Кроме того, предлагается сниженная процентная ставка по кредиту. Кредит на машину со скидкой могут получить граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, или оформляющие машину в собственность впервые.

Однако в этом году Минпромторг возобновил программы на прежних условиях. По акциям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» доступны машины стоимостью не более 1 млн рублей. Таким образом, на данный момент государственная поддержка в основном направлена на автомобили «АвтоВАЗа».

Да и бюджет льготного автокредитования на текущий год составил только 5 млрд рублей. По данным Минпромторга, такая сумма простимулирует продажу порядка лишь 50 тыс. машин.

Пресс-служба Ассоциации Российские автодилеры (РОАД) « В этом году мы наблюдаем картину аналогичную прошлому и последним годам - выделенные правительством средства заканчиваются в начале весны. Это говорит о том, что программы пользуются активным спросом, но начальный объем их недостаточен, чтобы закрыть потребность населения. Сейчас идет обсуждение о дополнительных средствах для госпрограмм, будем надеяться их хватит хотя бы до конца полугодия. »
Пресс-служба Ассоциации Российские автодилеры (РОАД)

Что поддержит авторынок России

Сегодня автосалоны зарабатывают далеко не на продажах. Более того, зачастую им приходится реализовывать товар в минус. Зарабатывать дилерам позволяют продажи финансовых услуг, услуг послепродажного обслуживания, реализация авто с пробегом. Также в текущих реалиях существенную роль в финансовом результате дилера играет его эффективность, в том числе, в отношении оптимизации постоянных и переменных расходов. Однако общая негативная ситуация на авторынке России, конечно же, бьет по благосостоянию автосалонов.

В текущих условиях, в которых находится российский авторитейл, эффективное стимулирование спроса только лишь за счет дилеров невозможно. Существенную роль играют импортеры брендов, представленных на российском рынке. Их возможности несравнимо больше дилерских, но и они упираются в факторы реальных финансовых возможностей населения. Поэтому роль государства в вопросе стимулирования спроса на российском авторынке является одной из важнейших.

Авакян Константин, заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» « С нашей точки зрения, самыми эффективными являются меры по обновлению парка (скидка при трейд-ин /утилизации), а также льготные программы кредитования (субсидирование части процентной ставки). В текущих условиях отсутствия роста доходов населения, высоких темпов инфляции, а также увеличения возраста автопарка в России, эти меры будут наиболее эффективны. »
Авакян Константин, заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами ГК «АвтоСпецЦентр»
Действительно, спасти ситуацию по поддержанию спроса может снижение стоимости кредитных продуктов для конечного потребителя: надо полагать, что в ближайшей перспективе банки отреагируют на очередное снижение ключевой ставки Банка России, произошедшее 10 февраля.

В РОАД уже неоднократно указывали на то, что в первую очередь поддержку необходимо направить на увеличение пользовательского спроса - расширение программ льготного автокредитования и возвращение программы утилизации. Ведь за увеличением продаж будет и увеличение производства, а не наоборот.

Что будет с рынком в ближайшем будущем?

По итогам первого квартала дилеры прогнозируют сокращение потребительского спроса на 2-3%, несмотря на фактический прирост продаж в январе 2020 по отношению к январю 2019. Положительная динамика первого месяца на 1,8% была обусловлена реализацией складов автомобилей 2019 года выпуска, которых не затронуло подорожание вследствие увеличения утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Поскольку таких автомобилей, по результатам январских продаж, осталось крайне мало, скорее всего, в феврале и марте вновь будет падение авторынка.

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России

 

Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Без льготных кредитов Что будет с авторынком России
Прогноз РОАД тоже не оптимистичный. Несмотря на позитивный всплеск в январе, не стоит ожидать роста рынка в целом по кварталу. Организация полагает, что по итогам 2020 года авторынок России упадет вообще на 8%.

На продажи новых авто будут оказывать влияние не только трудная экономическая обстановка в России и увеличение утильсбора, но и валютные колебания. Они обуславливают динамику изменения цен на новые машины. Также до конца непонятен эффект от ситуации с коронавирусом в Китае. Карантин, вызванный вирусом, заставляет производства в Поднебесной останавливаться. Это приводит к локальной нехватке и удорожанию комплектующих. Наконец, последний важный фактор – это экспансия такси и каршеринга, модель потребления меняется в сторону отказа от личного автотранспорта.

Арина Милая
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Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»Эти программы льготного автокредитования начали действовать в России еще в 2015 году. За 4 года они доказали свою значимость в сегменте бюджетных автомобилей. В минувшем году в рамках этих программ было продано около 113,3 тыс. машин. В частности, по программе «Семейный автомобиль» россияне купили 61,3 тыс. легковушек. Еще 52 тыс. авто были реализованы по программе «Первый автомобиль».{{gallery_230}} Чтобы стать участником государственной программы, необходимо приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости автомобиля. Кроме того, предлагается сниженная процентная ставка по кредиту. Кредит на машину со скидкой могут получить граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, или оформляющие машину в собственность впервые. Однако в этом году Минпромторг возобновил программы на прежних условиях. По акциям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» доступны машины стоимостью не более 1 млн рублей. Таким образом, на данный момент государственная поддержка в основном направлена на автомобили «АвтоВАЗа». Да и бюджет льготного автокредитования на текущий год составил только 5 млрд рублей. По данным Минпромторга, такая сумма простимулирует продажу порядка лишь 50 тыс. машин. {{person_290_В этом году мы наблюдаем картину аналогичную прошлому и последним годам - выделенные правительством средства заканчиваются в начале весны. Это говорит о том, что программы пользуются активным спросом, но начальный объем их недостаточен, чтобы закрыть потребность населения. Сейчас идет обсуждение о дополнительных средствах для госпрограмм, будем надеяться их хватит хотя бы до конца полугодия.}}Что поддержит авторынок РоссииСегодня автосалоны зарабатывают далеко не на продажах. Более того, зачастую им приходится реализовывать товар в минус. Зарабатывать дилерам позволяют продажи финансовых услуг, услуг послепродажного обслуживания, реализация авто с пробегом. Также в текущих реалиях существенную роль в финансовом результате дилера играет его эффективность, в том числе, в отношении оптимизации постоянных и переменных расходов. Однако общая негативная ситуация на авторынке России, конечно же, бьет по благосостоянию автосалонов.В текущих условиях, в которых находится российский авторитейл, эффективное стимулирование спроса только лишь за счет дилеров невозможно. Существенную роль играют импортеры брендов, представленных на российском рынке. Их возможности несравнимо больше дилерских, но и они упираются в факторы реальных финансовых возможностей населения. Поэтому роль государства в вопросе стимулирования спроса на российском авторынке является одной из важнейших. {{person_291_С нашей точки зрения, самыми эффективными являются меры по обновлению парка (скидка при трейд-ин /утилизации), а также льготные программы кредитования (субсидирование части процентной ставки). В текущих условиях отсутствия роста доходов населения, высоких темпов инфляции, а также увеличения возраста автопарка в России, эти меры будут наиболее эффективны.}} Действительно, спасти ситуацию по поддержанию спроса может снижение стоимости кредитных продуктов для конечного потребителя: надо полагать, что в ближайшей перспективе банки отреагируют на очередное снижение ключевой ставки Банка России, произошедшее 10 февраля. В РОАД уже неоднократно указывали на то, что в первую очередь поддержку необходимо направить на увеличение пользовательского спроса - расширение программ льготного автокредитования и возвращение программы утилизации. Ведь за увеличением продаж будет и увеличение производства, а не наоборот.Что будет с рынком в ближайшем будущем?По итогам первого квартала дилеры прогнозируют сокращение потребительского спроса на 2-3%, несмотря на фактический прирост продаж в январе 2020 по отношению к январю 2019. Положительная динамика первого месяца на 1,8% была обусловлена реализацией складов автомобилей 2019 года выпуска, которых не затронуло подорожание вследствие увеличения утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Поскольку таких автомобилей, по результатам январских продаж, осталось крайне мало, скорее всего, в феврале и марте вновь будет падение авторынка.{{gallery_215}} Прогноз РОАД тоже не оптимистичный. Несмотря на позитивный всплеск в январе, не стоит ожидать роста рынка в целом по кварталу. Организация полагает, что по итогам 2020 года авторынок России упадет вообще на 8%. На продажи новых авто будут оказывать влияние не только трудная экономическая обстановка в России и увеличение утильсбора, но и валютные колебания. Они обуславливают динамику изменения цен на новые машины. Также до конца непонятен эффект от ситуации с коронавирусом в Китае. Карантин, вызванный вирусом, заставляет производства в Поднебесной останавливаться. Это приводит к локальной нехватке и удорожанию комплектующих. Наконец, последний важный фактор – это экспансия такси и каршеринга, модель потребления меняется в сторону отказа от личного автотранспорта.
2020-02-19
Автор: Арина Милая
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