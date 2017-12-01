1 декабря 2017, 15:01

Без наклейки «Ш» - штраф 500 рублей

С 1 декабря в Правила дорожного движения вступили поправки, согласно которым водители обязаны вешать табличку «Ш» на свой автомобиль, если передвигаются на шипованной резине. За отсутствие такого знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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Без наклейки «Ш» - штраф 500 рублей

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Правило объясняется тем, что машинам на зимней шипованной резине требуется гораздо меньшее расстояние для остановки, чем автомобилям с летней резиной. Водители должны учитывать это, чтобы избежать столкновения при экстренном торможении.

Эксперты не видят обоснования мотивов этого нововведения, поскольку влияние установленной на автомобиле таблички «шипы» на величину тормозного пути, в сравнении с нешипованной резиной, прямо скажем, нулевое. Дело в том, что некоторые современные «липучки» даже зимой в условиях гололеда обеспечивают торможение автомобиля не хуже, чем с шипами. С другой стороны, шипованная резина массовых брендов, которая эксплуатировалась более 2-3 лет, имеет настолько стертые шипы, что они даже не издают звука при движении по сухому асфальту, хотя в первые годы эксплуатации резины этот звук отчетливо слышен всем участникам дорожного движения.

Наклейка с буквой «Ш» вызвала не только негодование со стороны автомобилистов, но и создала настоящую проблему в регионах – наклеек попросту на всех не хватает. В некоторых городах России автомобилистам приходится самостоятельно изготавливать эти значки по инструкциям в Интернете. Также, по словам местных жителей, недобросовестные продавцы после принятия поправок завысили цены на эти опознавательные знаки.

В крупных мегаполисах дефицита знаков нет. В зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, приобрести наклейку можно по цене от 70 до 100 рублей.   

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Без наклейки «Ш» - штраф 500 рублей
{{material_121768}} Правило объясняется тем, что машинам на зимней шипованной резине требуется гораздо меньшее расстояние для остановки, чем автомобилям с летней резиной. Водители должны учитывать это, чтобы избежать столкновения при экстренном торможении.Эксперты не видят обоснования мотивов этого нововведения, поскольку влияние установленной на автомобиле таблички «шипы» на величину тормозного пути, в сравнении с нешипованной резиной, прямо скажем, нулевое. Дело в том, что некоторые современные «липучки» даже зимой в условиях гололеда обеспечивают торможение автомобиля не хуже, чем с шипами. С другой стороны, шипованная резина массовых брендов, которая эксплуатировалась более 2-3 лет, имеет настолько стертые шипы, что они даже не издают звука при движении по сухому асфальту, хотя в первые годы эксплуатации резины этот звук отчетливо слышен всем участникам дорожного движения.Наклейка с буквой «Ш» вызвала не только негодование со стороны автомобилистов, но и создала настоящую проблему в регионах – наклеек попросту на всех не хватает. В некоторых городах России автомобилистам приходится самостоятельно изготавливать эти значки по инструкциям в Интернете. Также, по словам местных жителей, недобросовестные продавцы после принятия поправок завысили цены на эти опознавательные знаки. В крупных мегаполисах дефицита знаков нет. В зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, приобрести наклейку можно по цене от 70 до 100 рублей.   
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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