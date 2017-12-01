Без наклейки «Ш» - штраф 500 рублей
Эксперты не видят обоснования мотивов этого нововведения, поскольку влияние установленной на автомобиле таблички «шипы» на величину тормозного пути, в сравнении с нешипованной резиной, прямо скажем, нулевое. Дело в том, что некоторые современные «липучки» даже зимой в условиях гололеда обеспечивают торможение автомобиля не хуже, чем с шипами. С другой стороны, шипованная резина массовых брендов, которая эксплуатировалась более 2-3 лет, имеет настолько стертые шипы, что они даже не издают звука при движении по сухому асфальту, хотя в первые годы эксплуатации резины этот звук отчетливо слышен всем участникам дорожного движения.
Наклейка с буквой «Ш» вызвала не только негодование со стороны автомобилистов, но и создала настоящую проблему в регионах – наклеек попросту на всех не хватает. В некоторых городах России автомобилистам приходится самостоятельно изготавливать эти значки по инструкциям в Интернете. Также, по словам местных жителей, недобросовестные продавцы после принятия поправок завысили цены на эти опознавательные знаки.
В крупных мегаполисах дефицита знаков нет. В зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, приобрести наклейку можно по цене от 70 до 100 рублей.
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