Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
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В прошлом году на российских дорогах погибли 680 детей. Основные потери среди детей-пешеходов, детей-пассажиров легковых автомобилей, детей -водителей (велосипеды, мопеды, электросамокаты, гироскутеры и другие электромеханические ТС). Внушает особую озабоченность травматизм детей, перевозимых школьными автобусами, которые по сути являются обычными автобусами, не оборудованными специально для перевозки детей.
В конце сентября власти сделали один из шага на пути к изменению негативной ситуации — ужесточили требования к перевозке детей на экскурсионных автобусах. Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Безопасность детей в автобусах
Отныне все дети в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности в поездках на автобусах. Впрочем, это все ужесточения, касающиеся детской безопасности. Примечательно, что каких-то специальных требований к самим транспортным средствам, перевозящих детей, власти не предъявляют.
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Не очень понятно, чем отличается транспортировка детей в автобусах от транспортировки в легковых автомобилях. И почему допускают подобные перемещения без специальных детских удерживающих устройств — салонных кресел. Фактически все экскурсионные автобусы вообще не приспособлены к транспортировке подрастающего поколения. А чтобы нанести травму ребенку, необходимо гораздо меньше усилий, чем взрослому человеку
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Однако, как считают эксперты, требований ГОСТа недостаточно для обеспечения безопасной перевозки детей. Нужно хотя бы оснастить такие транспортные средства дополнительными подголовниками, фиксирующими шейный отдел. Для перевозки детей младшего возраста следует использовать в автобусах бустеры. По мнению председателя МОД «Союз Пешеходов» Владимира Соколова, школьные автобусы требуют, прежде всего, ремней безопасности, обозначения габаритов яркой раскраской, светоотражающими полосами для темного времени суток, и специально «доученных» водителей.
Новые поправки касаются также перевозчиков. Теперь организаторы поездки смогут уведомлять Госавтоинспекцию об этом не за двое суток до поездки, а за 24 часа. Помимо этого, сокращается объем маршрутных документов. В следующем году заработает приложение, где можно будет заказать поездку и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства.
Безопасность детей на пешеходных переходах
Основной проблемой детской безопасности на дорогах остаются пешеходные переходы. И здесь, как считают специалисты, проблему нужно решать комплексно. Во-первых, делать самого маленького пешехода более заметным на дорогах. Так, пешеходные переходы возле школ нужно организовывать выше уровня дороги. Только тогда водители будут сбрасывать скорость перед переходом, а сам человек станет заметен издалека. Пешеходные переходы на уровне с проезжей частью проблему видимости не решают, не помогают даже яркие большие знаки предупреждения для водителя.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
В-третьих, детей нужно качественно обучать Правилам дорожного движения. В развитых странах, где число погибших детей исчисляется единицами в год, в школах ведется полноценное обучение по Безопасности дорожного движения. Специально подготовленные по этому предмету преподаватели обучают детей до 9 класса практическим навыкам безопасного поведения на дороге как пешехода, водителя велосипеда, самоката, а затем готовят будущего водителя автомобиля.
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Очевидно, что основная проблема детей-пешеходов и детей-водителей в том, что в школе нет предмета «Безопасность на дороге». Два часа в год в начальных классах на уроках ОБЖ, физкультуры, труда разными учителями сводятся к примитивному изучению правил перехода дороги. Практические навыки программой не предусмотрены. В школьной программе нет свободный часов для сохранения жизни сотен детей
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Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
Безопасность детей в автомобиле
Правительство России поручило Минюсту и МВД и разработать поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение за нарушение правил дорожного движения, если в автомобиле присутствуют дети. Срок исполнения поручения истекает 31 марта 2020 года.
Сознательные родители знают, как важно правильно перевозить ребенка в автомобиле. Качественные автокресла сегодня могут стоить и 100 тыс. рублей, однако есть аналоги и в несколько раз дешевле. Казалось бы, в таком вопросе финансовый аспект должен уходить на второй план, но, увы, не все взрослые готовы платить за детскую безопасность. И многие по-прежнему продолжают перевозить детей без специальных удерживающих устройств.
По данным экспертов автошкол, дорожно-транспортные происшествия - одна из четырех главных причин гибели детей до 5 лет. Треть погибших в России составляют дети-пассажиры, которые не могли нарушить правила, как не могли и воспрепятствовать нарушению. Они просто находились в салоне машины, которая попала в аварию.
Проблема установки детских автокресел для личного транспорта становится все более актуальной из-за повышения уровня автомобилизации в России и, как следствие, большего количества аварий с участием детей. Выход один: еще больше ужесточить наказание за перевозку детей без удерживающих устройств и вести регулярную просветительскую работу с родителями.
На сегодняшний день штраф за перевозку детей без специального кресла составляет 3000 рублей. Причем это нарушение можно оплатить с 50-процентной скидкой. Для многих семей такая сумма не является критичной.
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