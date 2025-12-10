Кикшеринг раскрыл секреты безопасности: почему одни правила работают, а другие - нет?

Безопасность электросамокатов: какие запреты работают, а какие только мешают

Российский кикшеринг бьет рекорды безопасности. Наши показатели лучше европейских. Компании проанализировали все меры. Некоторые оказались очень эффективными. Другие же совсем не работают. Что влияет на аварийность?

Уровень безопасности российского кикшеринга признан одним из лучших в мире. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на отчет издания «Мобилити», в нашей стране фиксируется значительно меньше инцидентов с прокатными электросамокатами, чем в Европе. После введения множества ограничений на разных уровнях, от федеральных до корпоративных, сервисы аренды подвели итоги и выяснили, какие из них действительно работают.

Статистика говорит сама за себя. В России на 100 тысяч поездок приходится всего 0,18 случая с травмами. Для сравнения, свежий европейский отчет Micro-Mobility for Europe за 2024 год показывает цифру 0,71. Это почти в четыре раза больше. Основной причиной аварий остается невнимательность при пересечении проезжей части, что роднит пользователей самокатов с пешеходами. Дальнейшее улучшение ситуации теперь во многом зависит от развития городской инфраструктуры и повышения водительской культуры.

С самого появления сервисов в России операторы постоянно экспериментировали с мерами безопасности, ведь до 2023 года в ПДД даже не было понятия «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Компании самостоятельно и в сотрудничестве с властями внедряли различные инструменты, что принесло плоды. Например, Whoosh отчитался о снижении аварийности на 46%, причем число инцидентов с участием детей упало на 65%, а поездок вдвоем - на 48%. В «МТС Юрент» зафиксировали падение числа страховых случаев почти на 50% за девять месяцев 2025 года.

Интересно, что, по мнению сервисов, на эту позитивную динамику почти не повлияли локальные запреты, такие как тотальное ограничение скорости или расширение зон, где ездить нельзя.

Так что же на самом деле делает поездки безопаснее? Во-первых, это инфраструктура. В городах с развитой сетью велодорожек, где потоки пешеходов, автомобилей и СИМ разделены, аварий происходит заметно меньше. Во-вторых, скорость. Оптимальным считается диапазон 20-25 км/ч. Более низкая скорость не снижает вероятность ДТП, но влияет на тяжесть последствий. Большинство аварий происходит из-за банального нарушения правил. В-третьих, возраст. Пользователи старше 16 лет ведут себя на дороге более ответственно. Основная проблема - подростки до 15 лет, катающиеся с чужих аккаунтов.

А вот список мер, которые компании считают неэффективными. Снижение скорости ниже 20 км/ч не дает результата - статистика аварий в городах с разными лимитами примерно одинакова. Ночные запреты тоже не работают, так как ночью происходит минимум инцидентов, а запрет мешает людям добираться с работы. Большие номера на самокатах бесполезны, если они не интегрированы с городскими камерами фиксации нарушений. А резкое замедление в «медленных зонах» на перекрестках может создавать даже больше рисков.

Операторы кикшеринга подчеркивают важность диалога с городскими властями для развития инфраструктуры и борьбы с нарушителями. Однако избыточное регулирование, как, например, полный запрет СИМ в Благовещенске, лишь создает неудобства для горожан. При этом проблема частных самокатов и электровелосипедов курьеров, которые часто игнорируют правила, остается нерешенной.