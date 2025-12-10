Кикшеринг раскрыл секреты безопасности: почему одни правила работают, а другие - нет?

10 декабря 2025, 08:33
Безопасность электросамокатов: какие запреты работают, а какие только мешают
Безопасность электросамокатов: какие запреты работают, а какие только мешают
Российский кикшеринг бьет рекорды безопасности. Наши показатели лучше европейских. Компании проанализировали все меры. Некоторые оказались очень эффективными. Другие же совсем не работают. Что влияет на аварийность?
Уровень безопасности российского кикшеринга признан одним из лучших в мире. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на отчет издания «Мобилити», в нашей стране фиксируется значительно меньше инцидентов с прокатными электросамокатами, чем в Европе. После введения множества ограничений на разных уровнях, от федеральных до корпоративных, сервисы аренды подвели итоги и выяснили, какие из них действительно работают.
Статистика говорит сама за себя. В России на 100 тысяч поездок приходится всего 0,18 случая с травмами. Для сравнения, свежий европейский отчет Micro-Mobility for Europe за 2024 год показывает цифру 0,71. Это почти в четыре раза больше. Основной причиной аварий остается невнимательность при пересечении проезжей части, что роднит пользователей самокатов с пешеходами. Дальнейшее улучшение ситуации теперь во многом зависит от развития городской инфраструктуры и повышения водительской культуры.
С самого появления сервисов в России операторы постоянно экспериментировали с мерами безопасности, ведь до 2023 года в ПДД даже не было понятия «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Компании самостоятельно и в сотрудничестве с властями внедряли различные инструменты, что принесло плоды. Например, Whoosh отчитался о снижении аварийности на 46%, причем число инцидентов с участием детей упало на 65%, а поездок вдвоем - на 48%. В «МТС Юрент» зафиксировали падение числа страховых случаев почти на 50% за девять месяцев 2025 года.
Интересно, что, по мнению сервисов, на эту позитивную динамику почти не повлияли локальные запреты, такие как тотальное ограничение скорости или расширение зон, где ездить нельзя.
Так что же на самом деле делает поездки безопаснее? Во-первых, это инфраструктура. В городах с развитой сетью велодорожек, где потоки пешеходов, автомобилей и СИМ разделены, аварий происходит заметно меньше. Во-вторых, скорость. Оптимальным считается диапазон 20-25 км/ч. Более низкая скорость не снижает вероятность ДТП, но влияет на тяжесть последствий. Большинство аварий происходит из-за банального нарушения правил. В-третьих, возраст. Пользователи старше 16 лет ведут себя на дороге более ответственно. Основная проблема - подростки до 15 лет, катающиеся с чужих аккаунтов.
А вот список мер, которые компании считают неэффективными. Снижение скорости ниже 20 км/ч не дает результата - статистика аварий в городах с разными лимитами примерно одинакова. Ночные запреты тоже не работают, так как ночью происходит минимум инцидентов, а запрет мешает людям добираться с работы. Большие номера на самокатах бесполезны, если они не интегрированы с городскими камерами фиксации нарушений. А резкое замедление в «медленных зонах» на перекрестках может создавать даже больше рисков.
Операторы кикшеринга подчеркивают важность диалога с городскими властями для развития инфраструктуры и борьбы с нарушителями. Однако избыточное регулирование, как, например, полный запрет СИМ в Благовещенске, лишь создает неудобства для горожан. При этом проблема частных самокатов и электровелосипедов курьеров, которые часто игнорируют правила, остается нерешенной.
Похожие материалы
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 14:32
Для виновников ДТП готовят новые жесткие правила по полисам ОСАГО
Готовится новый закон по автогражданке. Он коснется виновников серьезных аварий. Страховые компании получат новые права. Некоторым водителям придется платить самим. Узнайте, кого затронут эти изменения.Читать далее
-
09.12.2025, 13:12
Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки
Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:23
Водителям без ОСАГО хотят рассылать отдельные «письма счастья»
Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.Читать далее
-
09.12.2025, 06:21
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.Читать далее
-
08.12.2025, 23:10
Почему нельзя ездить днем только с габаритными огнями: разъяснение для водителей
Многие водители совершают ошибку, используя габариты вместо ближнего света. Это может привести к штрафу. Важно знать, как правильно использовать световые приборы. Соблюдение правил поможет избежать неприятностей.Читать далее
-
08.12.2025, 22:54
Редактор «Москва 24» лишилась работы после скандала с видео о самолете
Сотрудница телеканала оказалась в центре скандала. Ее высказывания вызвали бурную реакцию. Руководство приняло незамедлительные меры. Подробности инцидента раскрыты в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 22:42
С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО
Скоро вступят в силу новые правила по ОСАГО. Изменения затронут тарифы и коэффициенты. Водителям стоит заранее ознакомиться с деталями. Не пропустите важную информацию.Читать далее
-
08.12.2025, 15:28
Столичная ГИБДД устроит массовую проверку на пешеходных переходах
В Москве готовят новую проверку. Она коснется всех участников движения. Инспекторы будут следить за водителями. Пешеходов тоже не оставят без внимания. Узнайте, где ждать патрули ГАИ и какие штрафы грозят нарушителям.Читать далее
Похожие материалы
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 14:32
Для виновников ДТП готовят новые жесткие правила по полисам ОСАГО
Готовится новый закон по автогражданке. Он коснется виновников серьезных аварий. Страховые компании получат новые права. Некоторым водителям придется платить самим. Узнайте, кого затронут эти изменения.Читать далее
-
09.12.2025, 13:12
Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки
Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:23
Водителям без ОСАГО хотят рассылать отдельные «письма счастья»
Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.Читать далее
-
09.12.2025, 06:21
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.Читать далее
-
08.12.2025, 23:10
Почему нельзя ездить днем только с габаритными огнями: разъяснение для водителей
Многие водители совершают ошибку, используя габариты вместо ближнего света. Это может привести к штрафу. Важно знать, как правильно использовать световые приборы. Соблюдение правил поможет избежать неприятностей.Читать далее
-
08.12.2025, 22:54
Редактор «Москва 24» лишилась работы после скандала с видео о самолете
Сотрудница телеканала оказалась в центре скандала. Ее высказывания вызвали бурную реакцию. Руководство приняло незамедлительные меры. Подробности инцидента раскрыты в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 22:42
С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО
Скоро вступят в силу новые правила по ОСАГО. Изменения затронут тарифы и коэффициенты. Водителям стоит заранее ознакомиться с деталями. Не пропустите важную информацию.Читать далее
-
08.12.2025, 15:28
Столичная ГИБДД устроит массовую проверку на пешеходных переходах
В Москве готовят новую проверку. Она коснется всех участников движения. Инспекторы будут следить за водителями. Пешеходов тоже не оставят без внимания. Узнайте, где ждать патрули ГАИ и какие штрафы грозят нарушителям.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве