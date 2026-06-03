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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 20:18

Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает

Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает

Миф об эталоне безопасности: почему внедорожники и кроссоверы опаснее седанов

Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает

Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.

Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.

Популярность кроссоверов и внедорожников в России продолжает расти, и многие считают их эталоном безопасности. Высокая посадка, массивные кузова, просторный салон — всё это создаёт ощущение защищённости. Но если копнуть глубже, становится ясно: не всё так однозначно. Как показывает практика, в одиночных авариях и при опрокидывании такие автомобили могут быть даже опаснее привычных седанов.

Высокий центр тяжести — главный враг внедорожника. Именно из-за него риск опрокидывания у таких машин выше, чем у седанов. Коэффициент устойчивости (SSF) у кроссоверов и внедорожников ниже, чем у седанов, а значит, вероятность переворота больше. По данным зарубежных исследований, около трети смертей в ДТП с внедорожниками связаны именно с опрокидыванием. Для седанов этот показатель заметно ниже. Даже современные системы стабилизации не всегда спасают, особенно если водитель пренебрегает ремнём безопасности.

Ещё одна проблема — тормозной путь. Большая масса кроссоверов и внедорожников увеличивает инерцию, а значит, и расстояние, необходимое для полной остановки. Разница между среднеразмерным седаном и внедорожником может составлять всего пару метров, но именно эти метры становятся критичными в экстренной ситуации. Особенно это заметно на мокрой дороге или при неожиданном появлении препятствия.

В одиночных авариях внедорожники часто проигрывают седанам. При столкновении с неподвижным объектом — деревом, столбом или стеной — тяжёлый автомобиль наносит себе и пассажирам больший вред из-за высокой кинетической энергии. К тому же, если речь идёт о внедорожнике с рамной конструкцией, зоны смятия работают хуже, чем у моделей с несущим кузовом. Это подтверждают и зарубежные краш-тесты: ни один рамный внедорожник не получил высшей оценки по безопасности.

Слепые зоны — ещё один скрытый риск. Современные кроссоверы и внедорожники часто имеют высокий капот и массивные стойки, из-за чего водитель не видит часть пространства перед машиной. В результате дети и пешеходы оказываются в опасности. Видимость назад тоже страдает, хотя камеры заднего вида частично решают проблему. Если бы фронтальные камеры стали обязательными, ситуация могла бы измениться.

Для пешеходов и велосипедистов крупные автомобили представляют особую угрозу. При наезде внедорожник чаще наносит тяжёлые травмы — из-за высоты передней панели удар приходится в грудь и голову, а не по ногам, как у седанов. Кроме того, массивные кузова ухудшают обзор для других участников движения, что особенно опасно в городских условиях.

В столкновениях с другими автомобилями кроссоверы действительно выигрывают — их пассажиры страдают реже. Но для водителей и пассажиров низких машин такие аварии часто заканчиваются тяжелее: зоны смятия не совпадают, а масса внедорожника увеличивает силу удара. Особенно это актуально для тяжёлых моделей весом более 2,2 тонны.

В 2026 году российский рынок продолжает меняться: появляются новые стандарты, ужесточаются требования к безопасности, а покупатели всё чаще обращают внимание не только на внешний вид, но и на реальные характеристики авто. Важно помнить: иллюзия защищённости не всегда совпадает с реальной безопасностью. При выборе машины стоит опираться на факты, а не только на ощущения за рулём.

Выбирая автомобиль, важно помнить: безопасность — это не только размер и вес. Нужно учитывать реальные сценарии на дороге, особенности конструкции и влияние на окружающих. Как показывает опыт, иногда компактный седан оказывается более предсказуемым и безопасным, чем массивный внедорожник. Кстати, если интересуетесь необычными решениями для путешествий, обратите внимание на материал о компактном автодоме с продуманной эргономикой - подробности о современных мобильных домах могут быть полезны для сравнения подходов к безопасности и комфорту.

Упомянутые марки: Honda, Chevrolet
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