Безопасность нового Kia Sorento проверили на лосином тесте (видео)
Фото: youtube.com / km77
Новый Kia Sorento сумел справиться с тестом на скорости 73 км/ч, что было признано удовлетворительным результатом. По словам пилота, он не заметил особых проблем с рулевым управлением, а система стабилизации ESC успешно справилась со своей задачей. В испытаниях принимала участие гибридная полноприводная версия с силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора T-GDi. Суммарная отдача достигает 230 л.с. и 350 Нм.
Лучший результат за всю историю тестов km77 показал Tesla Model Y, который успешно справился с испытанием на скорости 83 км/ч. Второе место – у кроссовера Ford Puma ST (81 км/ч). Для сравнения, спортивный купе-седан Mercedes-Benz CLA нового поколения сумел пройти тест только на 66 км/ч, а возможности «заряженного» BMW M4 ограничились на 76 км/ч.
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