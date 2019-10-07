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7 октября 2019, 14:43

Безопасность Renault Arkana проверили на краш-тесте

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Фото: Renault
Renault Arkana – абсолютно новая модель, построенная совместными усилиями российских и французских инженеров. Эксперты решили на деле проверить эффективность ее систем пассивной безопасности.
Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте

Фото: autoreview.ru

Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте

 

Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте

 

Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте

 

Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте

Фото: Renault

Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте
Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте
Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте
Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте
Безопасность Renault Arkana проверили на краш тесте
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Купе-кроссовер Renault Arkana – новинка отечественного авторынка. Продажи автомобиля начались летом 2019 года. По итогам первого месяца, он обошел Koleos, заняв пятое место по количеству проданных автомобилей в российской линейке Renault. Спрос на кроссовер хороший. Журналисты «Авторевю» решили выяснить, насколько он безопасный.

Испытания проводились по авторской методике ARCAP, которая основана на европейской Euro NCAP. В программу входит фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий лобовое столкновение легковых автомобилей. В краш-тесте участвовала Arkana с 1,6-литровым «атмосферником», 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Life с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также со шторками безопасности для первого и второго рядов.

Кроссовер прекрасно справился с краш-тестом. Кузов доказал свою прочность. Дверной проем сдвинулся лишь на 1 миллиметр, что не повлияло на легкость открывания водительской двери. На крыше и порогах не было обнаружено ни одного залома. Педали сместились не более, чем на 26 мм. Все подушки и шторки безопасности отработали в штатном режиме. В итоге, Renault Arkana получила 15,8 баллов из 16 возможных и оказалась безопаснее Hyundai Creta, которая в свое время набрала 15,7 баллов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
Юрий
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Безопасность Renault Arkana проверили на краш-тесте
{{material_126994}}Купе-кроссовер Renault Arkana – новинка отечественного авторынка. Продажи автомобиля начались летом 2019 года. По итогам первого месяца, он обошел Koleos, заняв пятое место по количеству проданных автомобилей в российской линейке Renault. Спрос на кроссовер хороший. Журналисты «Авторевю» решили выяснить, насколько он безопасный.Испытания проводились по авторской методике ARCAP, которая основана на европейской Euro NCAP. В программу входит фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий лобовое столкновение легковых автомобилей. В краш-тесте участвовала Arkana с 1,6-литровым «атмосферником», 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Life с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также со шторками безопасности для первого и второго рядов.Кроссовер прекрасно справился с краш-тестом. Кузов доказал свою прочность. Дверной проем сдвинулся лишь на 1 миллиметр, что не повлияло на легкость открывания водительской двери. На крыше и порогах не было обнаружено ни одного залома. Педали сместились не более, чем на 26 мм. Все подушки и шторки безопасности отработали в штатном режиме. В итоге, Renault Arkana получила 15,8 баллов из 16 возможных и оказалась безопаснее Hyundai Creta, которая в свое время набрала 15,7 баллов.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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