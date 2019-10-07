7 октября 2019, 14:43
Безопасность Renault Arkana проверили на краш-тесте
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Фото: Renault
Renault Arkana – абсолютно новая модель, построенная совместными усилиями российских и французских инженеров. Эксперты решили на деле проверить эффективность ее систем пассивной безопасности.
Фото: autoreview.ru
Фото: Renault
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Сегодня, 18 июля, на московском заводе Renault стартует серийная сборка нового кросс-купе Arkana. Новинка ...Читать далее
Испытания проводились по авторской методике ARCAP, которая основана на европейской Euro NCAP. В программу входит фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий лобовое столкновение легковых автомобилей. В краш-тесте участвовала Arkana с 1,6-литровым «атмосферником», 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Life с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также со шторками безопасности для первого и второго рядов.
Кроссовер прекрасно справился с краш-тестом. Кузов доказал свою прочность. Дверной проем сдвинулся лишь на 1 миллиметр, что не повлияло на легкость открывания водительской двери. На крыше и порогах не было обнаружено ни одного залома. Педали сместились не более, чем на 26 мм. Все подушки и шторки безопасности отработали в штатном режиме. В итоге, Renault Arkana получила 15,8 баллов из 16 возможных и оказалась безопаснее Hyundai Creta, которая в свое время набрала 15,7 баллов.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
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