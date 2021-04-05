Безработный житель Иваново не желал выплачивать алименты, и у него забрали Mercedes-Benz GLК
По закону, наш «герой» должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако ни копейки до сих пор не перевел. Мужчина числится безработным, и на это, видимо, сильно уповал, в душе, наверняка, прогнозируя претензии со стороны судебных приставов.
Долгов по алиментам накопилось немало – аж на 200 тыс. целковых. Кроме них, у гражданина в службе судебных приставов имеются другие долги по налогам и коммунальным платежам, и эта сумма еще больше - 277 тыс. рублей. Понятно, что не обратить внимание на «нувориша» судебные приставы просто не могли.
«В рамках исполнительного производства судебному приставу-исполнителю стало известно, что мужчине на праве собственности принадлежит автомобиль Mercedes-Benz GLК 220 СDI 4 МАТIС», - сообщает пресс-служба УФССП России по Ивановской области. Пришлось наложить арест на премиальную иномарку и изъять его у мужчины.
Только вот незадача – безответственный отец подался в бега. Причем на этом самом автомобиле. Но далеко уйти не получилось, беглеца нашли. «Выехав на место, судебный пристав осуществил исполнительные действия по наложению ареста на иномарку. Для его транспортировки привлекли эвакуатор», - цитируем все ту же пресс-службу.
Пока что «Мерседес» находится на территории специализированной организации, так сказать, на хранении под бдительным надзором. Но приставы обещают уже в ближайшее время отправить SUV на реализацию. По закону, должнику дается 10 дней для того, чтобы погасить задолженность и возвратить свое транспортное средство.
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