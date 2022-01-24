Безумный Devel Sixteen выехал на дороги: 5000-сильный гиперкар близок к серийному производству
Фото: Devel Motors
В последние полгода Devel Motors начала регулярно публиковать отчеты о ходе работ. Предсерийный прототип уже готов. С осени его тестируют на автодроме в Италии. А недавно автомобиль впервые прокатился по обычным городским улицам и магистралям. Правда, речь пока идет не о топовой ориентированной на трек версии гиперкара, а о базовом варианте Sixteen с двигателем V8 мощностью 1500 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что Devel Motors крайне щепетильно подходит к отбору потенциальных покупателей. Купить гиперкар Devel Sixteen разрешают далеко не каждому, у кого найдется 1,6 млн долларов. Именно столько стоит базовый вариант V8. «Средняя» модификация оснащается 3000-сильным V16 (от 1,8 млн долларов), а за топовый 5000-сильный вариант придется заплатить не менее 2,2 млн долларов.
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