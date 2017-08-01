1 августа 2017, 11:40
«Безумный внедорожник» E-Class All-Terrain может отправиться в серию
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4, созданный инженерами в качестве эксперимента, может получить серийное производство. Об этом сообщили представители компании.
Ранее мы писали
Конструктор Юрген Эбергль, принимавший участие в создании новой генерации E-Class, придумал для себя и группы ...Читать далее
Для обеспечения впечатляющих внедорожных качеств, пришлось значительно менять ходовую часть, проводить расширение колеи, использовать более мощные подрамники, увеличивать кинематику подвески. Также инженерам удалось снабдить новинку портальными осями и многорычажной подвеской.
В результате обычный E-Class стал внедорожником All-Terrain с клиренсом 420 мм, для которого практически не существует преград. Добавим сюда турбодвигатель с мощностью 333 «лошади», и становится ясно, что автомобиль обладает не только внедорожными характеристиками, но и достаточно «бодрым» характером.
Если автомобиль получит серийное производство, то дорожный просвет будет уменьшен до 200 мм, но даже это не помешает ему стать самым проходимым универсалом в мире.
Читайте по теме
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Читайте по теме
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное