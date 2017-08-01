1 августа 2017, 11:40

«Безумный внедорожник» E-Class All-Terrain может отправиться в серию

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4, созданный инженерами в качестве эксперимента, может получить серийное производство. Об этом сообщили представители компании.
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Специалисты считают, что эффект от выпуска такого суперуниверсала может быть достаточно хорошим. Инженер Юрген Эберли, инициировавший экспериментальный проект, считает, что новинка сможет заинтересовать покупателей, но скорее всего внедорожник-универсал будет выпущен ограниченным тиражом.

Для обеспечения впечатляющих внедорожных качеств, пришлось значительно менять ходовую часть, проводить расширение колеи, использовать более мощные подрамники, увеличивать кинематику подвески. Также инженерам удалось снабдить новинку портальными осями и многорычажной подвеской.

В результате обычный E-Class стал внедорожником All-Terrain с клиренсом 420 мм, для которого практически не существует преград. Добавим сюда турбодвигатель с мощностью 333 «лошади», и становится ясно, что автомобиль обладает не только внедорожными характеристиками, но и достаточно «бодрым» характером.

Если автомобиль получит серийное производство, то дорожный просвет будет уменьшен до 200 мм, но даже это не помешает ему стать самым проходимым универсалом в мире.

Top Manager Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
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Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
Денис
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
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«Безумный внедорожник» E-Class All-Terrain может отправиться в серию
{{material_120177}}Специалисты считают, что эффект от выпуска такого суперуниверсала может быть достаточно хорошим. Инженер Юрген Эберли, инициировавший экспериментальный проект, считает, что новинка сможет заинтересовать покупателей, но скорее всего внедорожник-универсал будет выпущен ограниченным тиражом.Для обеспечения впечатляющих внедорожных качеств, пришлось значительно менять ходовую часть, проводить расширение колеи, использовать более мощные подрамники, увеличивать кинематику подвески. Также инженерам удалось снабдить новинку портальными осями и многорычажной подвеской.В результате обычный E-Class стал внедорожником All-Terrain с клиренсом 420 мм, для которого практически не существует преград. Добавим сюда турбодвигатель с мощностью 333 «лошади», и становится ясно, что автомобиль обладает не только внедорожными характеристиками, но и достаточно «бодрым» характером.Если автомобиль получит серийное производство, то дорожный просвет будет уменьшен до 200 мм, но даже это не помешает ему стать самым проходимым универсалом в мире.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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