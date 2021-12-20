Безвоздушные шины: на каких колесах мы будем ездить уже очень скоро
От невозможного к реальному
Michelin одна из нескольких компаний, занимающихся разработкой технологически новых шин. Одной из особенностей новых шин Michelin Uptis, которая первым делом бросается в глаза – сквозь них можно смотреть. Армированные пластиковые лопасти обеспечивают поддержку протектора, вместо воздуха. Уже в 2024 году компания намерена выпустить новинку на рынок.
Преимущества
Отныне гвозди станут не страшны, как и боковые порезы на шине, которые сейчас означают обязательную замену покрышки. Можно будет забыть о запасках, домкратах и постоянной проверке давления в шинах. Сегодня лопнувшие шины становятся причиной тысяч аварий, с появлением безвоздушных дороги станут безопаснее! Кроме того, в Michelin посчитали, что ежегодно будет выбрасываться на 200 млн шин меньше, поскольку исчезнет проблема с быстрым износом из-за неправильного давления в шинах и тех самых боковых порезов. Так что новые шины, независимо от того, кто их будет выпускать, будут более экологичными!
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Вопросы, на которые еще предстоит получить ответыСколько они будут весить? Станут ли новые шины тяжелее, или наоборот.
- Сколько они будут стоить?
- Каковы будут особенности вождения с новыми шинами?
- Подойдут ли они для обычных дисков или их тоже придется менять, ради безвоздушных покрышек?
- Насколько они тихие? К уровню шума накачанных шин мы уже привыкли, и даже можем по звуку понять, когда спустило колесо.
- Будут ли системы безопасности, например, ABS и контроля устойчивости, исправно работать с этими шинами?
- Насколько большой проблемой для них будет снег, попавший между лопастями? Будет ли он сам вычищаться и насколько легко, или же в снежных регионах придется регулярно вычищать снег самостоятельно?
Уверены, что выход на рынок новых шин станет огромным шагом вперед, но как все это будет на практике – не узнаем, пока не попробуем. Кстати, безвоздушные шины для велосипедов уже вовсю используют в Китае, в том числе в велошерингах. Так что автомобили и в этот раз пойдут по стопам велосипедов, ведь когда-то именно на них были испробованы первые надувные покрышки.
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