Безвозвратно утерянный багаж: тележку затянуло в турбину самолета (видео)
Снежный шторм Кенан бушует над США с пятницы. Серьезнее остальных пострадал штат Массачусетс на северо-востоке страны, где уже выпало 60 сантиметров снега. Не исключено, что циклону удастся побить рекорд 2003 года, когда в Бостоне выпало 70 сантиметров снега. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии. Отменены тысячи авиарейсов. Парализовано движение поездов.
Национальная метеослужба предупредила о грядущем похолодании по всей стране, вплоть до Флориды на юге, где следует остерегаться падающих с деревьев игуан. Резкое снижение температуры оказывает на этих крупных ящериц временно парализующее действие, а взрослое животное весит порядка 8 килограммов.
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