Премиальный кемпер на базе Mercedes Sprinter - инновации, комфорт и автономность

Big Hill Springs: новый дом на колесах для путешествий по Европе и Северной Америке

Big Hill Springs - свежий проект Vancini Conversions, который доказывает: компактный кемпер может быть не только стильным, но и полностью автономным. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни эта модель выделяется продуманной эргономикой и современными технологиями.

Big Hill Springs - свежий проект Vancini Conversions, который доказывает: компактный кемпер может быть не только стильным, но и полностью автономным. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни эта модель выделяется продуманной эргономикой и современными технологиями.

Рынок домов на колесах переживает настоящий бум: все больше людей выбирают мобильность и независимость, а современные кемперы уже давно перестали быть просто транспортом для выходных. Big Hill Springs — открытый проект канадской компании Vancini Conversions — наглядно показывает, как можно совместить компактные размеры, премиальный комфорт и полную автономность.

В основе — Mercedes Sprinter 170WB 2025 года с полным приводом, двухлитровым дизелем с двумя турбинами, девятиступенчатым автоматом и усиленной подвеской Van Compass Stage 4.3. Для уверенного движения вне асфальта установлены шины Cooper Discovery Stronghold и диски Black Rhino. Внешний вид сохраняет практичность: серый кузов Pebble Grey, алюминиевые подножки, багажник Stoked Adventure Outfitters Yukon Rack с 600-ваттными солнечными панелями и мощная светодиодная балка для ночных мероприятий.

Фото: Vancini Conversions

Внутри — полностью индивидуальный проект: интерьер выполнен из качественных материалов — пол Lonseal, столешницы Corian, обивка твид Marathon, мебель из березовой фанеры с двухцветным ламинированием. Потолок отделан кедром, а декоративные вставки в верхах шкафов имитируют витражи — это авторский принт на акриле с внутренней подсветкой. Такой подход создает уют и современный стиль.

Планировка открытая: два передних кресла на поворотных основаниях, многофункциональная скамья с туалетным столиком и продуманная система хранения. Кухня — без встроенной варочной панели, зато с вместительной рабочей поверхностью, выдвижным краном Tec Vanlife, духовкой Breville и холодильником Vitrifrigo C85. Вода поступает из 27-галлонного бака, а для душа используется складная система Tetravan, которая занимает минимум места.

Спальное место рассчитано на двоих: кровать на полу и прочных панелях с большим «гаражом» под ней для велосипедов и хранения оборудования. В задней части размещены все инженерные системы, остекление и массивный выдвижной ящик. Для круглогодичного проживания предусмотрены теплые полы и гидрообогреватель Rixens MCS7, а за электропитание отвечает аккумуляторная система на 920 Ач с компонентами Victron и системой дистанционного мониторинга.

В числе дополнительных опций — кондиционер Nomadic Cooling X3, вентиляция MaxxairFan Deluxe, спутниковый интернет Starlink Mini, две системы подключения к сети (в том числе европейская Victron 16A), а также канистры Rotopax для топлива. Такой набор делает Big Hill Springs универсальным решением для путешествий в разных странах и климатических условиях.

Интересно, что тренд на автономные дома на колесах набирает обороты не только среди любителей кемперов, но и среди тех, кто ищет альтернативу традиционному образу жизни. Например, похожий подход к мобильности и независимости можно увидеть в материале о переоборудовании голландского баркаса для жизни семьи на воде - подробности о практичности и экономии в таком формате .