Билет на самолет стоимостью как новая машина: что предлагает Airbus A380 авиакомпании Emirates
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Авиакомпания Emirates известная своей роскошью, даже пассажиры эконом-класса летят с комфортом, но пассажиров первого класса встречает роскошь достойная шейхов.
На нижней палубе огромного авиалайнера располагается эконом класс, а верхняя палуба отдана под нужды бизнес-класса, в нем всего 76 кресел, и 14 номеров класса люкс. Журналисту Insider разрешили взглянуть на то, в каких условиях летаю те, кому не жалко отдать состояние за перелет из Нью-Йорка в Дубай.
Ванная комната, даже две!
Фактически, это 5-звездочный отель в 10000 метров над землей, в полете вам принесут любую еду и Dom Pérignon, стоит вам только попросить. К услугам пассажиров первого класса две ванных комнаты, где они могут не просто освежиться, а принять полноценный горячий душ. Согласитесь, неплохо при 12 часовом перелете?
Конечно, при всей роскоши, это все-таки самолет, поэтому запас воды ограничен. Так что «тропического ливня» ждать не стоит, зато есть таймер, показывающий сколько минут осталось у купающегося до момента, когда вода перестанет бежать из крана. Да, не все можно купить за деньги, но даже в частных самолетах нет столь шикарной ванной, как в Airbus A380 авиакомпании Emirates.
Доступ в душевые строго ограничен, попасть туда могут лишь пассажиры первого класса. К их услугам всевозможные туалетные принадлежности, косметика и парфюмерия Voya и Bulgari. Сама ванная комната отделана ламинированными под дерево панелями и очень просторная.
В ней есть раковина, несколько зеркал, туалетный столик и розетка, в которую можно включить фен. Так что любой пассажир или пассажирка смогут выйти из самолета выспавшись и приведя себя в порядок, в общем – с самолета на бал! Ну или деловую встречу.
Под мягкой скамейкой скрывается унитаз, тоже отделанный панелями под дерево. Вряд ли вы встретите нечто подобное на каком-то еще коммерческом рейсе.
Первый класс и икра с рюмкой водки
Покончив с осмотром роскошной спа-ванной комнаты, можно перейти в салон, где пассажиры наслаждаются комфортом и изысканным меню. В него снова вернулась черная икра, кстати. Некоторые пассажиры заказывают себе это необычное лакомство с сопутствующими ему элементами – чесночком, яичным белком и рюмкой водки, ее особенно рекомендуют.
Как не прискорбно, но вряд ли эта роскошь продлится дольше, чем пару десятилетий. A380 стареют и скоро те немногие компании, в которых они еще летают, откажутся от лайнеров. Сохранит ли Emirates свои роскошные номера первого класса и ванные комнаты, оборудовав их, например, в Boeing 777X? Кто знает, но одно точно – столько места, как в A380 там не будет!
Пока же компания не намерена отказываться от огромных самолетов, более того, все лайнеры получат обновления, в том числе эконом классов! Так что богатые и знаменитые могут быть спокойны – в ближайшие десятилетия им есть где насладиться роскошью, помимо земных отелей.
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