Как устроен вагон «люкс» за 380 тысяч: какие удобства получает пассажир и почему больше не придется делить купе с незнакомцами

РЖД тестирует новый формат перевозок: какие услуги входят в «люкс»

РЖД запустило регулярные рейсы вагонов «люкс» между Москвой и Петербургом. За 320-380 тысяч рублей пассажир получает отдельное купе с душем, питание и персональное обслуживание. В Петербурге предусмотрен трансфер.

РЖД запустило регулярные рейсы вагонов «люкс» между Москвой и Петербургом. За 320-380 тысяч рублей пассажир получает отдельное купе с душем, питание и персональное обслуживание. В Петербурге предусмотрен трансфер.

Ночной маршрут между двумя столицами занимает около 8,5 часов: поезд отправляется из Москвы примерно в 23:00 и приезжает в Петербург утром. Для пассажиров, которым важно личное пространство и обслуживание в дороге, предусмотрены вагоны класса «люкс».

Цена билета составляет от 320 до 380 тысяч рублей. Сумма сопоставима со стоимостью подержанной машины. За эту цену пассажир получает набор удобств гостиничного уровня.

Каждое купе рассчитано на двух пассажиров, а по площади в 1,5–2 раза превосходит стандартное. В отдельной спальне — большая кровать и гостиная зона, предусмотрено рабочее место. Санузел оборудован душем, умывальником и биотуалетом.

В купе есть кондиционер и телевизор, пассажирам доступен сейф. Вагон продается целиком, поэтому делить поездку с незнакомыми попутчиками не придется. По данным сайта РЖД, пассажир может заказать индивидуальное оформление интерьера.

В стоимость включены ужин и завтрак от шеф-повара с подачей прямо в купе. На протяжении всей поездки действует персональное обслуживание, в базовые услуги также входят Wi-Fi и развлекательные сервисы.

Для прибывающих в Петербург предусмотрен бесплатный трансфер класса «люкс» от вокзала до отеля. Эти изменения выделяют предложение на фоне обычного железнодорожного билета и заметно увеличивают его стоимость.

На фоне обсуждения пассажирского сервиса РЖД в материале о новых плацкартных вагонах рассматривалась и другая сторона обновления поездов — планировка мест. В случае с «люксом» акцент сделан на конфиденциальности и обслуживании. Вагоны других фирменных поездов обычно включают от четырех до шести купе, иногда предусмотрены бар и общая зона отдыха.

РЖД тестирует новый формат, чтобы оценить спрос на такие услуги. Ранее вагоны «Люкс» предоставлялись по специальному заказу. Напомним, что «Сапсан» преодолевает путь между Москвой и Петербургом примерно за четыре часа и стоит в несколько раз дешевле, однако в нем нет душа и персонального обслуживания, а трансфер не предусмотрен.

Ранее также сообщалось о планах построить между Петербургом и столицей новую ветку для скоростного поезда. Заявленное время в пути — два с половиной часа. В сообщениях о проекте отмечалось, что цена билетов может сделать такое сообщение наиболее доступным.