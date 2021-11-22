Билл Гейтс и его машины
Porsche 911, 1979 год
Любимая машина Билла Гейтса, ведь это его первая роскошная машина, которую он купил. Модель вышла еще в 1964 году и моментально завоевала любовь истинных ценителей автомобилей.
Porsche 911 за многие годы существования претерпел массу изменений. Однако базовая концепция дизайна осталась практически неизменной со дня ее выпуска. Кстати, та самая машина Гейтса была продана с аукциона за 80 тыс. долларов! Но не волнуйтесь, в его гараже осталась еще 911! Деньги от продажи пошли на благотворительность.
Porsche 959 Sports
Это самая известная машина Гейтса, и самая выстраданная! Чтобы получить право ездить на ней, он и еще четверо известных американцев наняли адвокатов и добились внесения поправок в американский закон (!), который ранее запрещал ввоз этих потрясающих машин в страну. В итоге со дня покупки и до момента, когда машина наконец-то прошла американскую таможню, прошло 13 лет!
К чему такие страдания, спросит читатель? Эта машина является самой быстрой из всех, что когда-либо получали лицензию на езду по обычным трассам, а не гоночным трекам. Ее скорость достигает немыслимых 317 км/ч.
Это одна из самых эксклюзивных машин в мире и мы понимаем Билла Гейтса, который потратил столько времени и денег на то, чтобы получить право ездить на ней по родному городу!
Ferrari 348
Эта модель была выпущена в 1989 году. Уникальность этой машины в том, что она стала последним суперкаром бренда с двигателем V8, который создавался при участии великого Энцо Феррари.
Любовь Гейтса гонять на суперкаре по пескам стала поводом для жарких дискуссий среди фанатов автомобилей, миллиардер даже заработал прозвище «Дюнаезд».
Цена Ferrari 348 составляет порядка 160 тыс. долларов за машину.
Porsche Taycan
Гейтс известен своими высказывания на тему глобального потепления, и того, насколько оно опасно для человечества. Так что появление в его коллекции электромобиля было лишь вопросом времени. Что куда больше удивило общественность, так это выбор миллиардера – Taycan стоимостью 150 тыс. долларов. А как же Tesla?
Впрочем, вряд ли дело было в цене. Скорее сыграла роль давняя любовь Гейтса к немецкому бренду. В итоге он стал обладателем очередного суперкара от Porsche, только теперь можно не мучиться угрызениями совести из-за ущерба для экологии. И, кстати, несмотря на свою электрическую начинку, эта машина истинный Porsche!
Chevrolet Suburban
Суперкары – это замечательно, но поездка с высочайшем комфортом на пассажирском сиденье огромного внедорожника тоже в числе приоритетов Билла Гейтса.
Полноразмерный Suburban доступен с двумя вариантами двигателей V8, объемом 5,3 и 6,2 л. А еще этот монстр известен своим превосходным уровнем безопасности и удобством салона. Стоит он 60 тыс. долларов, но это один из самых комфортных внедорожников в мире, так что выбор миллиардера нам понятен.
Ford Focus
Вы, наверное, удивлены, но да – миллиардер Гейтс ездит не только на спорткарах! В повседневной жизни от предпочитает ездить с водителем на своем Suburban, или водить хэчбек стоимостью всего 15 тыс. долларов.
Компактный и маневренный, известный своей превосходной управляемостью, Focus можно назвать отличным выбором для каждого, кто живет в большом городе. Если вы все еще сомневаетесь насчет его покупки, то вспомните про Гейтса – он явно не из тех, кто покупает плохие машины!
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