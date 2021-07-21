Биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 третий день покоряют исторический максимум
Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) всколыхнули медиасообщество. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы. Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день на 0,6% — до 59,85 тыс. рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 покоряет исторический максимум третий день подряд, она выросла на 0,6% — до 57,06 тыс. рублей за тонну.
В Министерстве энергетики заявили, что ожидают стабилизацию ситуации к концу июля. Это может произойти когда завершится ремонт нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
«Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны», — цитирует ТАСС замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Рост цен объясняется сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ. Вернутся ли цены к прежнему уровню, когда сезонные факторы пройдут, вопрос риторический.
110KM.RU следит за ситуацией на СПбМТСБ, в течение текущего года исторический максимум цен на бензин и дизельное топливо обновлялся уже неоднократно.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
- 190 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 1 730 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 390 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 400 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2018 в Москве
- 95 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 695 000 РFord Explorer 2007 в Москве
- 6 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 283 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий