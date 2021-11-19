Битая и недорогая: когда можно ли покупать машину после ДТП
Аварии бывают разные
Начнем с того, что на вторичном рынке мало машин, которые ни разу не были в ДТП. Весь вопрос в серьезности аварии – просто царапина и перекрашенное крыло, или же полная замена всей «морды»? А может машина улетела с невысокого мостика в речку? В общем, не так страшен сам факт ДТП, как его последствия.
Если речь о незначительных ДТП, после которых машина осталась на ходу, была отремонтирована и о былых «побоях» ничто уже не напоминает, вполне можно рассмотреть такой вариант. Главное проверить, что тут и правда был только кузовной ремонт. Хотя и замена частей кузова не лучший вариант, ведь неизвестно, что там поставили вместо оригинального крыла или двери, может нечто полуржавое. Да и качество покраски может сильно уступать заводской.
Кстати, некоторые предпочитают брать машину после ДТП до проведения ремонта. В этом случае виден весь масштаб повреждений, специалист сможет составить вам и смету на ремонт, и дать заключение по поводу эксплуатационных качеств машины после аварии. Если эксперт признает машину ремонтопригодной и стоимость этого ремонта вас утраивает – попробуйте договориться с продавцом о желаемой цене машины.
Классификация ДТП
Чтобы было проще, давайте разделим все виды повреждений в ДТП по степени тяжести и сложности ремонта.
- Легкие повреждения навесных элементов – царапины, вмятины на крыльях, бамперах, дверях, разбитая оптика. Не затронут каркас кузова, машина подлежит ремонту и почти наверняка будет служить вам исправно еще долго.
- Средние повреждения кузова – пострадали не только навесные элементы, но и силовой каркас кузова. Не пытайтесь оценить масштабы и серьезность ремонта самостоятельно, проблема может оказаться серьезнее и вместо выгодной покупки вы получите дорогостоящий хлам.
- Тяжелые повреждения – кроме кузова может быть затронут моторный отсек, серьезно повреждены силовые элементы кузова и нарушена его геометрия. Восстановление машины может быть либо невозможно, либо потребует очень серьезных вложений. В большинстве случаев не стоит связываться с покупкой такого автомобиля.
Таким образом, легкие и средние повреждения не всегда являются причиной отказа от покупки, главное правильно оценить предстоящий ремонт и свои возможности (в том числе в плане времени) по его проведению. К тому же в случае с покупкой битой машины можно активно торговаться, показав продавцу смету на ремонт.
Когда не стоит покупать машину после ДТП
Если были затронуты силовые элементы кузова, то даже после ремонта могут вылезать какие-то проблемы с машиной. В идеале, если вы не являетесь механиком-энтузиастом, способным с радостью ковыряться в машине каждый свободный день, то не стоит брать машину с чем-то серьезнее вмятины на крыле. Это как раз тот случай, когда лучше переплатить и купить новое, или минимально поврежденное, чем мучиться с ремонтом постоянно.
Почему рискованно брать восстановленную машину
Даже если вы проверите машину по всем базам, вы не сможете узнать кто и как ее чинил. Насколько качественные запчасти были использованы, как долго они прослужат, не сгниет ли у вас дверь через год?
Если машина получила повреждения силового каркаса, то даже после ремонта у него будет прочность ниже, чем у нового автомобиля. А это значит, что, если машина снова окажется в ДТП, у нее больше шансов получить серьезные повреждения. К тому же мало кто восстанавливает после аварии базовые средства пассивной безопасности – подушки безопасности и ремни с преднатяжителями. Вы точно хотите так рисковать?
Как проверить машину и защитить себя от обмана?
Сейчас есть много платных сервисов проверки, но начать можно с бесплатного варианта – сайт Госавтоинспекции. Платные сервисы расскажут вам о машине намного больше, в случае сомнений используйте их.
Учтите, что любые сервисы работают с официальными базами данных. Поэтому если продавец попал в аварию и не оформил ее, то ни один сервис вам не расскажет, что там произошло с этой машиной. К сожалению, такие случаи бывают, а значит осмотр машины с экспертом и диагностика перед оформлением покупки будут не лишними.
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