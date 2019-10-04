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4 октября 2019, 15:56

Битопливные автомобили теряют популярность в России

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Спрос на подержанные автомобили с ГБО снижается. За год он упал на 66%. Наиболее популярными автомобилями с газовыми двигателями остаются «Лады», на втором месте – продукция Горьковского автозавода.
Битопливные автомобили теряют популярность в России

 

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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем ...
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Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику запросов на сайте. В расчет принималось не количество просмотров объявления, а запросы контактов продавца. Больше всего автомобилей с газовыми двигателями продается в Челябинске, Краснодаре и Москве. Тем не менее, за последний год интерес покупателей к подобным машинам снизился на 66%. Сильнее всего спрос упал в Ростове-на-Дону – почти на 80%. Пропорционально сократилось и количество предложений – на те же 66%, ощутимее всего – в Нижнем Новгороде (-75%).

Средняя цена подержанного легкового автомобиля с ГБО за год выросла на 11% и составляет сейчас 282 000 рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде (254 000 рублей), самые дорогие – в Москве (533 000 рублей). Динамично росли цены в Самаре (+32% за год). В Перми автомобили, напротив, подешевели на 9%.

Самыми востребованными в сегменте газомоторных «легковушек» оказались автомобили Lada. И это несмотря на то, что за год они подорожали на 41% - в четыре раза сильнее, чем в среднем по рынку. Второе место по популярности занимают машины ГАЗа, Toyota – на третьем. Битопливные Mitsubishi не смогли пробиться в тройку лидеров, хотя за год средняя цена на них снизилась на 12%.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
magamedzhdanovich04.10.2019 16:55
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https:// url.uz/ netcam
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Отзывы по теме
Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
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Битопливные автомобили теряют популярность в России
{{material_127730}}Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику запросов на сайте. В расчет принималось не количество просмотров объявления, а запросы контактов продавца. Больше всего автомобилей с газовыми двигателями продается в Челябинске, Краснодаре и Москве. Тем не менее, за последний год интерес покупателей к подобным машинам снизился на 66%. Сильнее всего спрос упал в Ростове-на-Дону – почти на 80%. Пропорционально сократилось и количество предложений – на те же 66%, ощутимее всего – в Нижнем Новгороде (-75%).Средняя цена подержанного легкового автомобиля с ГБО за год выросла на 11% и составляет сейчас 282 000 рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде (254 000 рублей), самые дорогие – в Москве (533 000 рублей). Динамично росли цены в Самаре (+32% за год). В Перми автомобили, напротив, подешевели на 9%.Самыми востребованными в сегменте газомоторных «легковушек» оказались автомобили Lada. И это несмотря на то, что за год они подорожали на 41% - в четыре раза сильнее, чем в среднем по рынку. Второе место по популярности занимают машины ГАЗа, Toyota – на третьем. Битопливные Mitsubishi не смогли пробиться в тройку лидеров, хотя за год средняя цена на них снизилась на 12%.
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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