4 октября 2019, 15:56
Битопливные автомобили теряют популярность в России
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Спрос на подержанные автомобили с ГБО снижается. За год он упал на 66%. Наиболее популярными автомобилями с газовыми двигателями остаются «Лады», на втором месте – продукция Горьковского автозавода.
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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем ...Читать далее
Средняя цена подержанного легкового автомобиля с ГБО за год выросла на 11% и составляет сейчас 282 000 рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде (254 000 рублей), самые дорогие – в Москве (533 000 рублей). Динамично росли цены в Самаре (+32% за год). В Перми автомобили, напротив, подешевели на 9%.
Самыми востребованными в сегменте газомоторных «легковушек» оказались автомобили Lada. И это несмотря на то, что за год они подорожали на 41% - в четыре раза сильнее, чем в среднем по рынку. Второе место по популярности занимают машины ГАЗа, Toyota – на третьем. Битопливные Mitsubishi не смогли пробиться в тройку лидеров, хотя за год средняя цена на них снизилась на 12%.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Комментарии пользователей
magamedzhdanovich04.10.2019 16:55
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https:// url.uz/ netcam
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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