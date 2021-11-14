Битопливный «Крафтер» с «тойотовским» V8: никакого «колхоза», сплошная экономия
Фото: И. Братуха
После того, как мы подкатили на автодром «Крепость Грозная», и водитель высадил пассажиров, я подошел к нему и попросил внести ясность в мои подозрения. Алихан – именно так представился мой собеседник – заявил, что я, мол, не ошибся и под капотом действительно не заводской 4-цилиндровый дизель, а совершенно другой мотор – бензиновый V8.
В случае с «Крафтером» речь идет о «тойотовском» о моторе серии 1UZ-FE. От какой именно модели этот 4,3-литровый агрегат, Алихан не знает, единственное, что он уточнил – та «Тойота», которая выступила донором, была предназначена для родного японского рынка, и в Россию, дескать, ее никогда не поставляли. Вообще (это мы уже говорим от себя) двигатели фирменной серии UZ дебютировали в августе 1989-го на модели Toyota Crown, осенью того же года их начали монтировать на Lexus LS/Toyota Celsior. А уже потом на целом ряде моделей Toyota (Aristo, Soarer) и Lexus (GS).
- Что Вас толкнуло на переустановку двигателя? – спрашиваю своего собеседника.
- Поставил потому, что, в отличие от родного 4-цилиндрового дизеля, машина с V8 едет хорошо и долго не ломается. По сути, ради экономии.
Чтобы «как у всех»
Водитель прав. Несмотря на то, что на «тойоте» V8 отходил несколько десятков тысяч километров, он еще верой и правдой послужит и на Volkswagen: моторы данной конструкции ходят до 500 000-600 000 км, а потому свое «отобьют» сполна. При этом на рынке нет больших проблем с комплектующими к данным моторам. Алихан отдал за работу 370 000 рублей и ничуть об этом не жалеет. «Замена мотора - дело выгодное, - говорит он. - Ибо дизель дорог в обслуживании - его «капиталка» стоит порядка 350 тысяч».
Впрочем, в этой истории есть и другая сторона, и о ней нам поведал другой житель Грозного – Магомед, с которым корреспондент 110km.ru обсудил «крафтеровский» проект. По его словам, в республике так уж принято (негласно): если у твоего друга, родственника, знакомого и т.п. появляется та или иная машина, желательно сделать «ответный ход», чтобы было «как у людей». И тут не нужно никакой официальной рекламы – силу «сарафанного радио» еще никто не победил.
Моторный щит резать не пришлось
На переустановку силового агрегата, со слов Алихана, ушла неделя. И это достаточно быстро: например, аналогичные работы с Ford Transit занимают вдвое больше времени. Причина проста: если на «Форде» приходится резать моторный щит, то на «Крафтере» этого делать не обязательно – V8 легко помещается в стандартный заводской «трюм» (правда, с новыми подушками), словно он здесь был изначально. При этом места вокруг двигателя достаточно для того, чтобы его было удобно обслуживать.
До задней катушки, например, добраться легко. Порядок замены задней свечи таков: сначала надо выкрутить катушку, уронить в свечном колодце «головку», а затем установить удлинитель и «трещотку». Корпус воздушного фильтра родной, «фольксвагеновский», подача воздуха («трасса») к ДВС штатная, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) «тойотовский», бачок ГУР и расширительный бачок – родные. Все шлангы и хомуты заменены. Радиатор от Toyota, вентиляторы с контроллером тоже японские. «Все работает от «мозгов», - уточняет Алихан, - «колхозом» тут и не пахнет».
Рвет и не «троит»
Внешне VW Crafter остался прежним – все штатно, ничего не выпирает ни на «морде», ни снизу, как будто только что с завода. ГУР родной, и со своей задачей он справляется отменно, руль крутится легко. Мотор на холостых не «троит» и не сопит – конструкция V8 уравновешенная, обороты устойчивые. Двигатель полностью адаптирован, причем вместе с родным «тойотовским» 5-ступенчатым «автоматом».
По словам Алихана, автобус едет шустро, с места рвет: «Когда, бывает, со светофора резко стартую, то на следующем перекрестке люди на «легковушках» удивленно спрашивают, а чего, мол, у тебя под капотом стоит»?
При этом бензиновый «Крафтер» передвигается в основном на газу. В свое время Алихан смонтировал на борту ГБО, как и многие другие водители в республике, и оно, по его словам, того стоит, поскольку позволяет экономить на топливе, даже несмотря на то, что газ в Чечене нынче стоит 33 рубля (в 2020-м всего 16 рублей).
На бензине ехать дороже – по трассе VW «льет в трубу» до 20 литров на «сотню», в городе все 25. Два газовых баллона по 90 литров каждый, смонтированные под днищем автомобиля, и 80-литровый бензиновый бак позволяют битопливному «Крафтеру» проехать без дозаправки около 1000 км. «Абсолютно не чувствую пробега, - резюмирует Алихан. - Очень выносливый мотор».
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