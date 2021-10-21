Битва икон суперкаров 1980-х годов Lamborghini Countach и Ferrari Testarossa: видео
Что лучше Lamborghini Countach и Ferrari Testarossa? Это вопрос очень интересовал создателей видео в котором сравнили Countach LP 5000QV 1986 года с Testarossa 1988 года.
Благодаря качеству сборки, тихому двигателю, хорошей обзорности и предсказуемой управляемости, Testarossa является удивительно простым автомобилем. При чем о Countach такого же сказать нельзя. У этой модели несколько сомнительное качество сборки, ужасная видимость и тормозные характеристики, которые не внушают доверия. Но на короткой дистанции Lamborghini Countach показывает лучшие результаты, чем Ferrari. Он громкий, тяжелый и выглядит дико. Это настоящий показательный автомобиль, и если вы просто хотите испытать что-то интересное.
В то время как Ferrari — это тот автомобиль, который вы действительно захотите водить, Lamborghini — скорее экспонат, которым вы можете произвести впечатление на своих друзей.
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