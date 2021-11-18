Битва седанов: Honda Civic против Toyota Corolla
Сравниваем внешность
В сравнении с прошлым поколением кузов новой Civic стал более элегантным, создатели сумели обуздать буйный нрав, не лишив машину очарования. Особенно это заметно в интерьере машины нового поколения – просто и стильно. Corolla же напротив, приобрела облик более брутального автомобиля, который уже не похож на любимую машину домохозяек.
Силовой агрегат
Здесь Corolla превосходит Civic. Экономичность гибрида, благодаря заимствованию агрегата у Prius, достигает потрясающих 4,5 л на 100 км. И хотя Corolla не так плавно берет разгон и управляемость у нее чуть хуже, чем у Civic, ездить на ней очень приятно.
Civic оснащена более мощным двигателем, который позволяет ей быть быстрее и разгоняться до сотни за 7,4 секунды. Тогда как Corolla для этого требуется 8,2 секунды.
Ездовые характеристики
Здесь вперед вырывается Civic с ее лучшей управляемостью, меньшим уровнем шума в салоне и более высокими показателями с точки зрения ездовых характеристик.
В целом, уровень шума в салоне обоих седанов вполне сопоставим, так что тут выбрать кого-то сложно. Но у Civic при этом более сбалансированное рулевое управление, она лучше входит в повороты, и в этом, конечно, превосходит Corolla.
Зато тормозной путь точно лучше у Corolla, и на это Civic может ответить только чуть более высокой экономичностью при езде по городу.
Комфорт передних сидений
У Civic более комфортные задние сиденья, там больше пространства для ног, особенно если сравнивать хэчбеки. Но водитель и передний пассажир скорее отдадут свой голос Corolla.
Сиденья у Toyota обеспечивают хорошую поддержку, в них комфортно даже спустя несколько часов в пути. Чего не скажешь о ковшеобразных сиденьях Civic. Однако, и они обеспечивают довольно неплохую поддержку поясницы.
Внутри салона
Обе машины отличаются высоким уровнем шума, от этого никуда не деться. При этом пассажиры Honda точно поймут, в какой момент двигатель машины будет работать на пределе, они буквально это услышат. Corolla тоже не отличается безупречной тишиной, и на высоких оборотах ее двигатель очень даже слышно, но все же он не так дребезжит на плохой дороге, как у Civic.
У обновленной Civic колесная база на 3 см больше, чем у Corolla, так что и внутри салона чуть просторнее. Пассажиры передних сидений могут наслаждаться 107 см пространства, а у пассажиров сзади целых 95 см! Впрочем, у Corolla почти столько же места впереди, а вот для ног пассажиров сзади предусмотрели только 88 см. А еще у Civic больше багажник.
Техническое оснащение и опции безопасности
Обе модели укомплектованы стандартным набором опций помощи водителю. Однако, в набор Honda входит более впечатляющий функционал. Новый набор Honda Sensing больше напоминает Tesla Autopilot или GM Super Cruise. Он отображает на дисплее приборной панели все машины вокруг и предлагает самостоятельно удерживать машину в полосе движения. В этом плане Corolla отстала от конкурента минимум на пару лет.
Civic выглядит более современным и продвинутым, его полностью цифровая приборная панель впечатляет больше, чем наполовину аналоговая у Corolla. Тогда как Civic предлагает пассажирам сзади сразу два USB-порта, у Corolla он всего один и расположен в центральном подлокотнике спереди.
Подведем итог
Новая Honda Civic покоряет своим внешним видом и внутренним функционалом, она более современная и технически совершенней, чем Corolla. Однако Toyota по-прежнему гарантирует качество и надежность своих машин, да и стоит новая Corolla несколько дешевле.
Если выбираете машину в этом сегменте, обязательно прокатитесь на обеих моделях, возможно, функционал и управляемость Civic вас покорят. Но не исключено, что более дешевая Corolla с ее экономичным гибридным двигателем склонит вас на свою сторону.
По материалам Hotcars.com
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