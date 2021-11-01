Бизнес-класс в самолетах изменится до неузнаваемости уже через год (фото)
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Фото: British Airways
Новый Club Suit ориентирован на повышение конфиденциальности и комфорта. Кресла будут установлены в конфигурации 1x2x1 вместо 2x4x2, что увеличит пространство для хранения на 40% и обеспечит каждому пассажиру прямой доступ к проходу. Каждое место будет оборудовано индивидуальной дверью, которую можно открывать и закрывать вручную. Места, расположенные по середине салона, получат еще и окно, разделяющее пассажиров. Но его можно будет открыть, если пассажиры путешествуют вместе.
Помимо улучшенной конфигурации изменения также затронули и другие опции комфорта. Каждое место оборудовано 18,5-дюймовым экраном медиасистемы, столиком и зеркалом, а также розетками для ноутбуков, смартфонов и других гаджетов. В рамках обновления модернизируют и кухню авиалайнера. Здесь установят новые холодильники для хранения закусок и напитков.
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