16 февраля 2022, 16:12
Бизнесмен стал звездой ТикТока благодаря своей одержимости золотом: золотые перстни не мешают ему водить позолоченный автомобиль
Вьетнамский предприниматель прославился из-за своей патологической любви к золоту. Каждый день он носит на себе килограммы золотых украшений и ездит за рулем позолоченного кабриолета. И все для того, чтобы привлечь богатство и удачу.
Дарья Климова Фото: 2sao.vn
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В числе его излюбленных вещей: 250-граммовое ожерелье в виде дракона, десяток массивных золотых колец, толстый браслет и большие позолоченные часы. Причем он надевает их все не бессистемно, а в соответствии с принципами Фэн-шуй. Помимо роскошных украшений, которые он демонстрирует подписчикам в ТитТоке, у Дук Лой есть позолоченный кабриолет Lexus и пара мотоциклов с золотой инкрустацией.
@ducloitran67ag
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16.02.2022, 13:52
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