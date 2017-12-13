13 декабря 2017, 17:11
Бизнесмены смогут купить автомобили «Кортеж»
Автомобили «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, будут доступны и частным клиентам. Спрос на автомобили из этой линейки наблюдается со стороны российских бизнесменов.
Ранее мы писали
Громкий проект по созданию президентских автомобилей каждую неделю пополняется новыми подробностями. Сегодня ...Читать далее
Проект «Кортеж» был создан 5 лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.
Известно, что машины» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.
Читайте по теме
«Глас народа»: «Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид»
13.12.2017, 10:41
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
10.12.2017, 16:28
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
06.12.2017, 10:01
Как быть и что делать, если на улице гололед…
05.12.2017, 09:04
Читайте по теме
«Глас народа»: «Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид»
13.12.2017, 10:41
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
10.12.2017, 16:28
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
06.12.2017, 10:01
Как быть и что делать, если на улице гололед…
05.12.2017, 09:04
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Обсуждение транспортного налога
Покупка WV POLO, 6-автомат, декабрь 2017, в салоне Сигма-Моторс ГмбХ Петроградская наб д.30 А, наблюдала высококвалифицированный уровень обслуживания сотрудников Салона. ТС приобретено по акции + подарки от дилера. 30.04.2013г. я купила предыдущую машину WV в «Аксель Сити», на Якорной и наблюдала грубейшее ...
Дилер Пискаревский не выполняет работы по ТО в полном объеме. Не отвечает за качество работ. Несвоевременная замена масел-привела к выходу из строя авто. Не доверяйте им свой авто. Позорят изготовителей Тойота. Из-за таких работников возникают сомнения в качестве машин у задумавших покупку этой марки ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное