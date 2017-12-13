13 декабря 2017, 17:11

Бизнесмены смогут купить автомобили «Кортеж»

Автомобили «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, будут доступны и частным клиентам. Спрос на автомобили из этой линейки наблюдается со стороны российских бизнесменов.
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Заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» на следующий год уже сформирован, производственные мощности загружены. Первая партия будет предназначена для гаража особого назначения ФСО.

Проект «Кортеж» был создан 5 лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.

Известно, что машины» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.

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Бизнесмены смогут купить автомобили «Кортеж»
{{material_120103}}Заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» на следующий год уже сформирован, производственные мощности загружены. Первая партия будет предназначена для гаража особого назначения ФСО. Проект «Кортеж» был создан 5 лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.Известно, что машины» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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