Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 10:53

Black River Matrix: алюминиевые топперы для пикапов с рейтингом 5 звезд

Black River Matrix: алюминиевые топперы для пикапов с рейтингом 5 звезд

Black River Matrix GT, ST и XL: сравниваем характеристики и выбираем лучший топпер для пикапа

Black River Matrix: алюминиевые топперы для пикапов с рейтингом 5 звезд

Американские топперы Black River Matrix из алюминия быстро набирают популярность среди владельцев пикапов благодаря прочности, малому весу и современному дизайну. Важно знать, чем они отличаются от привычных решений и почему их выбирают для разных задач.

Американские топперы Black River Matrix из алюминия быстро набирают популярность среди владельцев пикапов благодаря прочности, малому весу и современному дизайну. Важно знать, чем они отличаются от привычных решений и почему их выбирают для разных задач.

Современные пикапы давно перестали быть просто рабочими лошадками — теперь они всё чаще становятся платформой для активного отдыха, путешествий и перевозки нестандартных грузов. На этом фоне рост интереса к топперам нового поколения закономерен: пользователи требуют от них не только защиты, но и расширенных функциональных возможностей. Black River Matrix — как раз такой случай. Это алюминиевые топперы, которые получили высшие оценки владельцев и заметно выделяются на фоне привычных решений.

Линейка Matrix включает три модели — GT, ST и XL, каждая из которых рассчитана на разные задачи и размеры кузова. Все топперы изготовлены из прочного алюминия толщиной 0,063 дюйма, что обеспечивает лёгкость и устойчивость к повреждениям. По данным производителя, версия XL весит всего 180 кг, что на 60% легче оригинальных аналогов. Модели ST и GT ещё легче — до 130 кг. При этом полезный объём пространства достигает 138 кубических футов у XL и 120 — у младших моделей.

Важная особенность Matrix — продуманная конструкция: острые углы выбраны не ради дизайна, а для повышения жёсткости. Для XL предусмотрена система подъёма с газовыми упорами, способная выдерживать нагрузку до 2,2 тонны. Для GT и ST доступен опциональный комплект Power Lift. Все топперы покрыты матовой порошковой краской с 10-летней гарантией стойкости к выцветанию и царапинам, а по периметру проходит уплотнитель, защищающий от воды и пыли. Открывание осуществляется через однозапорный механизм с пониженной защёлкой.

Внутри каждой Matrix установлена панель Molle для крепления аксессуаров, а у GT есть дополнительное окно в задней части. Цены начинаются с 4 195 долларов за GT и ST, XL обойдётся на тысячу дороже. Несмотря на невысокую стоимость, отзывы владельцев исключительно положительные: отмечают качество сборки, надёжность и универсальность. Многие используют Matrix не только для работы, но и для охоты, транспортировки техники или даже в качестве основы для кемпера.

В целом Matrix выглядит интересным решением для тех, кто ценит надёжность, лёгкость и функциональность. Пять звёзд от владельцев — это не просто маркетинговый ход, а отражение реального опыта эксплуатации. Для российского рынка такие топперы могут стать достойной альтернативой привычным пластиковым и стальным аналогам, особенно если важны надёжность крепления и защита груза.

Интересно, что Black River активно сотрудничает с такими брендами, как Winnebago и Airstream, а их многолетний опыт работы с алюминием гарантирует высокое качество продукции. Важно и то, что топперы подходят для 20 популярных моделей пикапов. Для российского рынка такие решения могут быть особенно актуальны: алюминий, отсутствие необходимости в доработках, универсальность конструкции — всё это позволяет использовать Matrix в самых разных условиях. Кстати, вопрос коррозионной стойкости кузова — один из важнейших для отечественных автовладельцев, как показывает, например, анализ стойкости кузова Lada - подробности о том, какие модели сохраняют кузов без ржавчины .

Упомянутые марки: Ford, Chevrolet, GMC, Toyota, Nissan
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