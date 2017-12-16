16 декабря 2017, 21:37
Благодаря байкерам вновь установлен поклонный крест
На федеральной трассе М8 «Холмогоры» в Ярославском районе на въезде в областной центр вновь установлен Православный поклонный крест. «Вновь» - потому что крест на этом месте уже стоял, но его убрали несколько лет назад в связи со строительством здесь транспортной развязки.
Вопрос о возвращении креста неоднократно ставили байкеры мотоклуба «Черные медведи». Наконец их услышали, а благословение было получено от Митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, который, собственно говоря, и освятил крест перед установкой. «Стакан» для креста отлили на одном из ярославских заводов.
Вплоть до сегодняшнего въезд в Ярославль со стороны Вологды оставался единственным направлением без поклонного креста. Сегодня город «защищен» со всех сторон.
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