24 июля 2017, 20:10

Благодаря господдержке россияне приобрели более 360 тысяч авто

Глава Минпроморга Денис Мантуров сообщил, что с начала текущего года по программам государственной поддержки было реализовано более 360 тысяч новых автомобилей. К концу 2017 года эта цифра должна достичь 670 тысяч проданных машин.
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Руководитель ведомства рассказал, что дополнительные программы льготного автокредитования приносят положительный эффект. К примеру, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяют приобрести транспорт со скидкой до 10%. Они нацелены на покупателей, впервые приобретающих авто, и на семьи с двумя и более детьми.

Льготное кредитование распространяется и на приобретение коммерческого транспорта. Господдержка предлагает механизм по льготному автолизингу. Речь идет о программах «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», которые нацелены на средний и малый бизнес. Правительство увеличило размер скидки первого платежа с 10 до 12,5%.

По расчетам специалистов Министерства, эти кредитные программы позволят дополнительно продать не менее 85 тысяч автомобилей отечественного производства.

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Отзывы по теме
Машщину для путешествий?
На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
cudrin
ПДД
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
Ветрова Дария
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
гость
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Благодаря господдержке россияне приобрели более 360 тысяч авто
{{material_120035}}Руководитель ведомства рассказал, что дополнительные программы льготного автокредитования приносят положительный эффект. К примеру, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяют приобрести транспорт со скидкой до 10%. Они нацелены на покупателей, впервые приобретающих авто, и на семьи с двумя и более детьми.Льготное кредитование распространяется и на приобретение коммерческого транспорта. Господдержка предлагает механизм по льготному автолизингу. Речь идет о программах «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», которые нацелены на средний и малый бизнес. Правительство увеличило размер скидки первого платежа с 10 до 12,5%.По расчетам специалистов Министерства, эти кредитные программы позволят дополнительно продать не менее 85 тысяч автомобилей отечественного производства.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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