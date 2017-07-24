24 июля 2017, 20:10
Благодаря господдержке россияне приобрели более 360 тысяч авто
Глава Минпроморга Денис Мантуров сообщил, что с начала текущего года по программам государственной поддержки было реализовано более 360 тысяч новых автомобилей. К концу 2017 года эта цифра должна достичь 670 тысяч проданных машин.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о введении новой программы автокредитования. По словам экспертов ...Читать далее
Льготное кредитование распространяется и на приобретение коммерческого транспорта. Господдержка предлагает механизм по льготному автолизингу. Речь идет о программах «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», которые нацелены на средний и малый бизнес. Правительство увеличило размер скидки первого платежа с 10 до 12,5%.
По расчетам специалистов Министерства, эти кредитные программы позволят дополнительно продать не менее 85 тысяч автомобилей отечественного производства.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
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