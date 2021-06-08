Блогер AcademeG создает в России новый автомобильный бренд
Фото: youtube.com / AkademeG
В зависимости от пожеланий потенциальных клиентов на гусеничное шасси можно установить кузов практически любой легковушки. AcademeG уже построил два совершенно разных варианта: Bentley Ultra Tank и Победа Ultra Tank. Константин Заруцкий планирует купить в Петербурге землю и возвести ангар для мелкосерийного производства. По мере роста количества заказов завод будет расширяться.
Цена одной машины будет начинаться от 100 тысяч долларов, но это только примерная цена, поскольку каждый экземпляр будут изготавливать на заказ. Для управления таким транспортным средством потребуются «тракторные права» категории «D», а сам вездеход необходимо будет зарегистрировать в Гостехнадзоре. Пока у Ultra Tank нет ОТТС, ездить на нем по дорогам общего пользования нельзя.
Эксперты скептически оценивают перспективы Ultra Tank, особенно выход российского бренда на зарубежные рынки. Скорее всего, ощутимых объемов продаж создателям достигнуть не удастся. А будущим клиентам предстоит столкнуться с трудностями, связанными с сервисным обслуживанием.
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