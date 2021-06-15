Блогер AkademeG после краш-теста Lada Largus: «Впервые в истории ручник залез в попу водителю»
Фото: youtube.com \ AkademeG
Самые серьезные повреждения пришлись на место удара. Столб зашел в салон почти до центрального тоннеля. У переднего пассажира не было бы никаких шансов выжить. Все остальное выглядит вполне достойно. «Клетка» водителя практически целая. Единственная пикантная подробность: из-за невероятно сильного удара, обрушившегося на пассажирское место, ручник развернуло на 90 градусов. По идее, он должен был пронзить водителя и раздробить бедренную кость.
Второй ряд выглядит еще более сохранным, а третий – и вовсе абсолютно цел, даже крышу не повело. Под капотом аккумулятор навалился на воздушный фильтр, а воздушный фильтр – на мотор, подушку коробки вырвало из лонжерона и раскололо пополам. Мотор вдавило в лонжерон, топливопровод смяло. Но масло и другие жидкости из машины не текут, что сводит к минимуму риск возгорания.
Константин резюмирует, что «Ларгус», построенный на шасси Renault B0, показал себя намного прочнее и безопаснее «Весты», спроектированной инженерами АвтоВАЗа на собственной платформе. На Lada Largus порвало оба порога, но лонжероны выдержали. Конструкция несмотря на огромную силу удара осталась нерушимой. Напомним, у седана Vesta лонжерон сломался, как карандаш. В итоге, весь кузов повело винтом, начало выламывать сидения и даже замки задних дверей, которые потянули за собой крыло.
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