Блогер AkademeG разбил об столб Hyundai Solaris: «Это абсолютный эпик, я не ожидал, что «Солярис» преподнесет такой сюрприз»
Фото: youtube.com / AkademeG
Единственное, чем результат оказался лучше, чем у Lada Largus (который встретил столб на скорости 57 км/ч) – ни мотор, ни коробка не пострадали, и масло нигде не течет. В остальном повреждения намного серьезнее, а подушки не стрельнули ни одна. Вывод можно сделать один: что Largus на 57 км/ч, что Vesta на 37 км/ч, что Solaris на 55 км/ч – никак, к сожалению, не выжить.
Пока самым успешным на краш-тесте у Академика остается Porsche Cayenne. Поэтому в следующий раз на столб пойдет большой тяжелый кроссовер с кучей подушек безопасности. Константин пообещал, что после столкновения машина сможет поехать свои ходом дальше. Посмотрим.
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