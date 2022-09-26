Блогер хотел купить прекрасный Ferrari, но суперкар загорелся прямо во время тест-драйва (душераздирающее видео)
Фото: скриншот youtube.com / Tarek Salah
До наших дней дожило не так уж много суперкаров Ferrari F355, многие из них сгорели по какой-то неизвестной причине. Итальянская компания четыре раза отзывала модель из-за дефектов в топливной системе. На одних автомобилях топливо просачивалось прямо в выпускную систему, на других подтекал гидроусилитель руля. По словам Тарека Салах, выбранный им автомобиль прошел все сервисные акции, но все равно сгорел. Источник пожара явно находился в моторном отсеке, но более точные причины уже вряд ли удастся установить. Раритетный автомобиль сгорел дотла.
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-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
-
27.09.2022, 09:12
Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Жительница Сиднея Анита Биргес рассказала в соцсетях, как ей удалось получить от страховой компании солидную сумму за покрывшийся плесенью салон ее Mazda3 2013 года выпуска.Читать далее
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