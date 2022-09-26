Блогер хотел купить прекрасный Ferrari, но суперкар загорелся прямо во время тест-драйва (душераздирающее видео)

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Это был великолепный экземпляр Ferrari F355: серебристый кузов, опциональные карбоновые ковшеобразные сидения и механическая коробка передач. Тарек Салах специально перелетел через океан, чтобы купить этот прекрасный итальянский суперкар. Он шаг за шагом снимал первое знакомство и первые километры тест-драйва. За рулем мощного Ferrari сидел сам продавец и, похоже, они успели преодолеть уже довольно большое расстояние, когда автомобиль внезапно загорелся. Несостоявшемуся покупателю только оставалось стоять и снимать , как Ferrari догорает на обочине автомагистрали.

До наших дней дожило не так уж много суперкаров Ferrari F355, многие из них сгорели по какой-то неизвестной причине. Итальянская компания четыре раза отзывала модель из-за дефектов в топливной системе. На одних автомобилях топливо просачивалось прямо в выпускную систему, на других подтекал гидроусилитель руля. По словам Тарека Салах, выбранный им автомобиль прошел все сервисные акции, но все равно сгорел. Источник пожара явно находился в моторном отсеке, но более точные причины уже вряд ли удастся установить. Раритетный автомобиль сгорел дотла.

Упомянутые модели: Ferrari F355

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