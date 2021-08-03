Блогер Лиса Рулит разобрала Toyota Land Cruiser 300 по косточкам: чем он отличается от предшественника?
Фото: youtube.com / Лиса Рулит
Изменились стойки стабилизатора: на смену резинкам пришли шарнирные соединения. Сам стабилизатор установлен перед мостом, а не за ним, что должно улучшить управляемость. На рулевом валу добавился электромоторчик в дополнение к привычному гидроусилителю руля. Визуально сама рулевая рейка стала более массивной, зато водителю крутить баранку теперь на порядок легче.
С новым бензиновым V6 Land Cruiser 300 едет превосходно и демонстрирует невероятную динамику и устойчивость в поворотах для автомобиля такого класса. Гидропневматической подвески у нового Land Cruiser не будет, но по ездовому комфорту он и без этого вплотную приблизился к «Лексусу».
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