Блогер лишился лицензии пилота после этого безумного видео (все ради лайков)
В частности, Джейкоб прикрепил к самолету несколько камер, в том числе специально показывающих пропеллер. Он также заблаговременно надел спортивный парашют, хотя в предыдущих видео этого не делал. Находясь в самолете, Джейкоб открыл дверь до того, как заявил, что двигатель вышел из строя, он не пытался связаться с диспетчерской службой после заявленного отказа и не пытался перезапустить двигатель или найти безопасную зону для посадки. После того, как он выпрыгнул из самолета, то использовал селфи-палку, чтобы запечатлеть себя и падающий самолет.
В итоге, FAA назвало действия Джейкоба глупыми и безрассудными, они угрожали жизни и имуществу других людей, как на земле, так и в воздухе. Не говоря уже о том, что упавший самолет мог спровоцировать лесной пожар. FAA не может преследовать Джейкоба в уголовном порядке, но может оштрафовать его и помешать ему получить лицензию пилота в будущем.
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