Блогер откопал в сарае раритетный спорткар и отмыл его до блеска: оцените результат (видео)
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
По словам Ларри Косилла, спорткар был засыпан птичьим кормом и пометом. Он нашел 4 мышиных гнезда, а ковер был залит мышиной мочой и буквально рассыпался в руках. В салоне царил ужасный запах. Для автомобиля это была первая мойка за 22 года. Пена помогла избавиться от большей части грязи, а обивку салона пришлось просто оторвать и выбросить. После тщательной чистки салона, обработки колесных дисков и покрышек автомобиль обрел свой первоначальный сверкающий вид, который, казалось, утратил навсегда.
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- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
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