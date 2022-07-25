Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана

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Кроссовер Kia Sportage нового поколения стоит в Казахстане от 2,5 до 2,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. «Серые» дилеры просят за такую машину уже 3,5 млн рублей. С чем связана такая наценка объяснил «Клубный сервис».

Во-первых, в Казахстане не продают автомобили гражданам России, это запрещено законом. Следовательно надо найти гражданина Казахстана, которому придется отдать наличкой 2,5 млн рублей в тенге по курсу. Напомним, российские карты Visa и Mastercard за границей не работают, равно как и SWIFT-переводы. Можно попробовать снять в банке нужную сумму в тенге с карты «Мир», но тут не исключены трудности.

Итак, услуги гражданина Казахстана по покупке нового автомобиля обойдутся в 50 000 – 100 000 рублей. Вместе с ним надо поехать сначала в автосалон за машиной, затем в местном отделе ГИБДД поставить ее на учет, после чего снять с учета. Некоторые умудряются провернуть все за один день. Если процесс затянется, придется потратиться еще и на гостиницу.

Другой немаловажный момент – не забыть спросить у дилера перед покупкой, уплачен ли за автомобиль казахстанский утильсбор. Некоторые салоны продают без него, проблема может вскрыться только на границе. А это еще порядка 70 000 рублей за автомобиль с мотором объемом от 1,0 до 2,0 литров или, например, 220 000 рублей за мотор объемом свыше 3,0 литров. Кстати, очереди сейчас на границе достигают 12 часов.

Фото: скриншот youtube.com / Клубный сервис

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Первый ЭПТС будет иметь статус «неактивный». Активировать паспорт надо на таможне после уплаты символического российского утильсбора, порядка 3 500 рублей, и прохождения всех таможенных процедур. Самостоятельно процесс занимает 7 – 10 дней, а услуги таможенного брокера, который ускорит дело, обойдутся еще в 30 000 – 50 000 рублей. Когда все формальности улажены, можно ехать в МРЭО и регистрировать автомобиль на себя.

В связи с этим, те, кто планирует купить казахский автомобиль у «серого» дилера, должны предварительно уточнить – с какими документами его продают: с исходными казахстанскими, с неактивным ЭПТС или это окончательно легализованный в России автомобиль.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р )

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