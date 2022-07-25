Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана
Во-первых, в Казахстане не продают автомобили гражданам России, это запрещено законом. Следовательно надо найти гражданина Казахстана, которому придется отдать наличкой 2,5 млн рублей в тенге по курсу. Напомним, российские карты Visa и Mastercard за границей не работают, равно как и SWIFT-переводы. Можно попробовать снять в банке нужную сумму в тенге с карты «Мир», но тут не исключены трудности.
Итак, услуги гражданина Казахстана по покупке нового автомобиля обойдутся в 50 000 – 100 000 рублей. Вместе с ним надо поехать сначала в автосалон за машиной, затем в местном отделе ГИБДД поставить ее на учет, после чего снять с учета. Некоторые умудряются провернуть все за один день. Если процесс затянется, придется потратиться еще и на гостиницу.
Другой немаловажный момент – не забыть спросить у дилера перед покупкой, уплачен ли за автомобиль казахстанский утильсбор. Некоторые салоны продают без него, проблема может вскрыться только на границе. А это еще порядка 70 000 рублей за автомобиль с мотором объемом от 1,0 до 2,0 литров или, например, 220 000 рублей за мотор объемом свыше 3,0 литров. Кстати, очереди сейчас на границе достигают 12 часов.
Первый ЭПТС будет иметь статус «неактивный». Активировать паспорт надо на таможне после уплаты символического российского утильсбора, порядка 3 500 рублей, и прохождения всех таможенных процедур. Самостоятельно процесс занимает 7 – 10 дней, а услуги таможенного брокера, который ускорит дело, обойдутся еще в 30 000 – 50 000 рублей. Когда все формальности улажены, можно ехать в МРЭО и регистрировать автомобиль на себя.
В связи с этим, те, кто планирует купить казахский автомобиль у «серого» дилера, должны предварительно уточнить – с какими документами его продают: с исходными казахстанскими, с неактивным ЭПТС или это окончательно легализованный в России автомобиль.
-
07.07.2022, 10:47
Новый седан BMW разочаровал всех на краш-тесте, а новый Kia Sportage оказался безжалостен к пешеходам (видео)
Эксперты EuroNCAP опубликовали результаты очередной серии краш-тестов. В ходе испытаний проверили безопасность семи моделей из разных сегментов: от малыша Toyota до фургона Mercedes-Benz. Но больше всего экспертов удивили результаты новейшего седана BMW.Читать далее
-
07.07.2022, 08:38
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в июне 2022 года
Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
20.05.2022, 10:13
7-летний мальчишка решил сгонять на Kia Sportage за лимонадом, пока его родители спали (видео)
Юный Даниэль Виттенбах из Огайо проснулся раньше родителей и ему нестерпимо захотелось газировки. Недолго думая, он поставил табуретку, дотянулся до висящих на гвоздике в гараже ключей от маминой Kia Sportage и отправился на машине в магазин.Читать далее
-
21.02.2022, 13:41
В России начали собирать новый стильный кроссовер Kia
На калининградском Автоторе стартовало серийное производство кроссовера Kia Sportage нового поколения (индекс NQ5). Россиянам предложат два мотора на выбор мощностью 150 и 190 сил. Пока названа стоимость только одной модификации.Читать далее
-
21.01.2022, 14:11
7 популярных автомобилей, которые за год подорожали больше остальных
Новые легковые автомобили в России подорожали в 2021 году в среднем на 23%. Однако, цены одних моделей выросли в полтора раза и более, а у других практически не изменились.Читать далее
-
07.07.2022, 10:47
Новый седан BMW разочаровал всех на краш-тесте, а новый Kia Sportage оказался безжалостен к пешеходам (видео)
Эксперты EuroNCAP опубликовали результаты очередной серии краш-тестов. В ходе испытаний проверили безопасность семи моделей из разных сегментов: от малыша Toyota до фургона Mercedes-Benz. Но больше всего экспертов удивили результаты новейшего седана BMW.Читать далее
-
07.07.2022, 08:38
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в июне 2022 года
Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
20.05.2022, 10:13
7-летний мальчишка решил сгонять на Kia Sportage за лимонадом, пока его родители спали (видео)
Юный Даниэль Виттенбах из Огайо проснулся раньше родителей и ему нестерпимо захотелось газировки. Недолго думая, он поставил табуретку, дотянулся до висящих на гвоздике в гараже ключей от маминой Kia Sportage и отправился на машине в магазин.Читать далее
-
21.02.2022, 13:41
В России начали собирать новый стильный кроссовер Kia
На калининградском Автоторе стартовало серийное производство кроссовера Kia Sportage нового поколения (индекс NQ5). Россиянам предложат два мотора на выбор мощностью 150 и 190 сил. Пока названа стоимость только одной модификации.Читать далее
-
21.01.2022, 14:11
7 популярных автомобилей, которые за год подорожали больше остальных
Новые легковые автомобили в России подорожали в 2021 году в среднем на 23%. Однако, цены одних моделей выросли в полтора раза и более, а у других практически не изменились.Читать далее
- 4 239 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 2 439 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 4 050 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 2 458 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 4 292 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 1 270 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 2 340 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 4 130 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 4 175 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
- 950 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий