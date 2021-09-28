Блогер рассказал, почему CheryExeed TXL – это иллюзия премиума
Фото: youtube.com / Клубный сервис
Внешне автомобиль выглядит солидно: внушительные обводы кузова, светодиодная оптика и панорамный люк. В салоне – «кожаные» кресла и цифровая панель приборов, а в списке опций – камеры кругового обзора и парковочный ассистент. Однако, если присмотреться повнимательнее, становятся заметны нюансы.
Крыша и капот изготовлены из мягкого металла, который гуляет волной при малейшем нажатии. При этом местные китайские краш-тесты CheryExeed TXL прошел на «отлично» и показал результат лучше, чем у Toyota RAV4, уверяет ведущий. В салоне дешевый звонкий пластик, черный или хромированный, и вставки «под кожу». Нажатие на кнопку «Sport» на центральной консоли активирует красную интерьерную подсветку, а регулировка сидений запрятана глубоко в меню медиасистемы.
Под огромным капотом скрывается крошечная 1,6-литровая «турбочетверка» мощностью меньше 200 сил. Она работает в паре с качественным европейским «роботом» Getrag с двумя сцеплениями, но настроен он плохо. Обычно премиум-класс предусматривает собственные передовые разработки автопроизводителя. В CheryExeed TXL собрано по чуть-чуть от разных компаний. Собственно китайского в автомобиле практически ничего нет.
Другими словами, машина позиционируется как «премиум», но таковым по сути не является. Это иллюзия «премиума». В CheryExeed TXL есть все, что надо человеку, который хочет вкусить «богатой» жизни, не имея для этого достаточно денег. Удастся ли все это продать через три года на вторичном рынке - большой вопрос.
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