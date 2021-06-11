Блогер разобрал Hyundai Creta: это тачка аскета XXI века
Фото: youtube.com / Клубный сервис
Илья Свиридов похвалил дизайн автомобиля, но салон его разочаровал. За 1,5 млн рублей хотелось увидеть что-то более интересное. По факту же Creta напоминает надутый Solaris. Чтобы оценить качество конструкции и сборки, автомобиль загнали на подъемник и разобрали. В целом все было хорошо, кроме антикоррозийного покрытия, которое по непонятной причине нанесено крайне избирательно.
Отдельно Илья остановился на 2,0-литровом «атмосфернике» (G4NA) мощностью 150 сил, который прославился «задиристым» характером – из-за недостатка масла в цилиндрах образовывались задиры. В 2017 году в конструкцию агрегата внесли изменения, но проблема все равно окончательно не исчезла. В задней подвеске – суровая классика: балка, две пружины, два амортизатора и из позитивного – дисковые тормоза. По мнению автора, это тачка аскета XXI века: «Если вы такой повладеете больше 3 – 4 лет, можете смело уходить в скит, принимать сан, ничем вас уже не напугаешь».
Резюме таково: для автомобиля за 20 тысяч американских долларов Hyundai Creta выглядит неплохо, но 1,5 млн рублей для российских покупателей - это большие деньги. С учетом всех конструктивных особенностей, от машины лучше избавиться через 3 года после покупки. Именно поэтому на вторичном рынке так много предложений с пробегом от 60 до 100 тысяч километров. Из плюсов: неплохой дизайн, адекватная цена и ликвидность при перепродаже. Именно по последнему показателю Creta выигрывает у китайских кроссоверов, но больше в сравнении с ними у нее преимуществ никаких нет.
А вот здесь обещанный выше рассказ о трудностях, с которыми приходится сталкиваться покупателям, пытающимся приобрести автомобиль Hyundai в онлайн-шоуруме напрямую от производителя без дилерских допов и накруток.
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