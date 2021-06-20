Блогер разобрал Skoda Karoq и рассказал, чем он лучше «китайцев»
На фоне такой добротной конструкции удивили ромбики шумоизоляции в багажнике, войлочная виброизоляция, как в «Ниве», и жгуты электрики разного года выпуска, от 2016 до 2018-го. Такого не встретишь даже на китайских кроссоверах. Днище закрывают красивые пластиковые экраны, но антикоррозийная обработка, похоже, проводилась поверх них.
Главное преимущество нижегородского «Карока» перед китайскими конкурентами – безопасность. Кроссовер показал хорошие результаты на краш-тестах, а значит, у водителя и пассажиров есть все шансы выжить в ДТП. Кроме того, у Skoda проверенная временем техника, и его ликвидность на вторичном рынке выше. При должном уходе Skoda Karoq может проехать без проблем 250 – 300 тысяч километров.
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