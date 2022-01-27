Блогер разобрал «Соболь 4х4» по косточкам и понял, за что его любят в России
Фото: youtube.com / Клубный сервис
Илья Свиридов неоднократно обращает внимание на примитивную конструкцию и спартанское оснащение автомобиля, выпускаемого в XIX веке, невероятную вибрацию в салоне и особую систему кодирования на приборной панели. Например, при включении полного привода, загорается иконка, которая у большинства автопроизводителей обозначает активацию межосевого дифференциала.
Но отдельного внимания заслуживает качество сборки: подтеки краски, зазоры между резиновыми уплотнителями, дополнительные крепежные саморезы и пористые дверные петли. Коррозионная устойчивость кузова стремится к нулю. Машина 2021 года выпуска уже начинает покрываться ржавчиной.
С другой стороны, полный привод жизненно необходим российскому автолюбителю в любое время года, а «Соболь» дополнительно оснащен еще и блокировкой заднего редуктора. Кроме того, есть обогрев боковых зеркал и кондиционер. Хозяин этого конкретного экземпляра любит путешествовать и раньше владел внедорожником Suzuki. Его привлекла рамная конструкция «Соболя» и невероятно большой дорожный просвет для машины такого класса. Этот 7-местный автомобиль с огромным багажником идеально подходит тем, кто любит отдыхать там, где не ступала нога человека.
- 335 000 РГАЗ Соболь 2752 2007 в Москве
- 525 000 РГАЗ Соболь 2752 2015 в Москве
- 565 000 РГАЗ Соболь 2752 2016 в Москве
- 689 000 РГАЗ Соболь 2752 2016 в Москве
- 395 000 РГАЗ Соболь 2752 2013 в Москве
- 920 000 РГАЗ 2752 (Соболь) 2020 в Москве
- 999 000 РГАЗ 2752 (Соболь) 2020 в Москве
- 385 000 РГАЗ Соболь 2752 2009 в Москве
- 375 000 РГАЗ Соболь 2752 2011 в Москве
- 499 000 РГАЗ Соболь 2752 2015 в Москве
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