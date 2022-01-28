Блогер решил промыть двигатель BMW водой: что из этого получилось
Первые 35 литров воды заливали с помощью воронки через большой шланг. Вода поступала со скоростью около 4 литров каждые пять-десять минут. Из выхлопной трубы автомобиля вырывался пар и немного дыма. Двигателю регулярно давали прогреться до рабочей температуры, чтобы убедиться, что вода достаточно горячая для работы.
LegitStreetCars на всякий случай уточняет (и редакция 110KM.RU с ним согласна), что не стоит пробовать повторить этот эксперимент. Перелив воды может запросто привести к гидроудару. Если вода заполнит цилиндр, когда поршень находится в верхней точке, то обратным ходом сжать ее не получится, что приведет к катастрофическим повреждениям двигателя.
Вылив в мотор половину воды, двигатель останавливают и проверяют. Свечи зажигания выглядят очень чистыми, но поршни все еще грязные, только четвертый, пятый и шестой выглядят немного лучше. Блогер предполагает, что причина, вероятно, в плохом распределении воды по коллектору. Остальную воду подают при помощи вакуумной линии, но скорость подачи падает в 1,5 – 2 раза.
Впускной коллектор быстро охлаждается, поскольку он всасывает всю воду. После прогрева в течение 10 минут без воды температура коллектора достигает 23 градусов Цельсия, но даже небольшое количество впускной воды снижает температуру алюминиевого коллектора до 14 градусов. Это показывает, что вода способна поглощать большое количество тепла, что очень эффективно используется на некоторых мощных автомобилях.
После следующих 35 литров эффект по-прежнему в основном заметен на краях поршней. Отложения в середине остаются в значительной степени стойкими. Блогер заключает, что используемый метод не идеален. Лучше и безопаснее использовать специальные средства.
- 1 450 000 РBMW 3 серии 2012 в Москве
- 751 000 РBMW 3 серия 2009 в Москве
- 4 660 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 1 920 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 5 350 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 5 370 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 5 220 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 2 800 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 930 000 РBMW 3 серии 2009 в Москве
- 1 180 000 РBMW 3 серии 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий