Блогер удивился горам мусора в Крыму. Туристы не хотят его вывозить за собой
Фото: instagram/travelmaniac_ru
Блогер не скрывает своего шока относительно увиденных им гор мусора, оставленных туристами. Анашкевич отмечает, что многочисленные стихийные свалки «украшают» красивейшую косу на практически на всем ее протяжении, и это притом, что в зоне отдыха имеются контейнеры для мусора – они расставлены через каждые 200 метров.
Путешественник предполагает, что этот бардак связан, прежде всего, с наплывом туристов-палаточников, а местные власти банально оказались к нему не готовы.
Пытливый блогер спросил у семейной пары из Пермского края, дескать, почему они не стали увозить мусорные пакеты с собой, а остановились выгрузить их возле горы искусственно наваленного мусора. Ответ, как говорят в народе, железный: «Я его в машине, что ли, буду везти? Делать мне больше нечего! Вы на наши деньги здесь живёте, так что мусор можно убрать за туристами».
Коммунальщики Крыма, по словам Анашкевича, регулярно убирают за туристами — только с Беляуса ежедневно вывозят до 8 «КамАЗов» всякого рода отходов. При этом блогер уверен: порядок будет наведен лишь тогда, когда к отдыхающим «с материка» придет понимание и ответственность за свои действия. Если контейнеры переполнены, мусор необходимо увезти с собой, до ближайшей свободной помойки, а не растить грязный Монблан.
Подписчик паблика genichanin заметил: «Надо создать черный список таких умников и в следующий раз на границе с Крымом развернуть домой». Ему вторит Александр Иванов: «Поэтому крымчане и не любят приехавших. Пусть за границей отдыхают, у нас чище будет». И подобных комментариев большинство.
А вот Ольга Притыкина, наоборот, вступилась за отдыхающих: «Беляус стал очень популярен, в этом году там действительно было много народу. И тут не вина туристов или палаточников, а действительно, неготовность властей! Я не видела контейнеров, спецом искала. Поставьте их больше, поставьте указатели и вывозите чаще! Проблемы нет убрать за собой и выбросить в контейнер. А когда ты живешь в палатке 3 дня на жаре, у тебя есть испорченные продукты, эту вонь реально не хочется складывать с собой в машину. Качественный вывоз мусора и биотуалеты - больше там ничего не надо».
Надо заметить, что «мусорную» проблему Анашкевич озвучил далеко не первым. В этом туристическом сезоне аналогичных «баталий» между крымчанами и приезжими было как никогда много – Сеть просто разрывалась от «баттлов» с нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга.
От себя заметим, что за 3 летних месяца по Крымскому мосту проехало более 2 млн автомобилей. Пик интенсивности пришелся на 1 августа 2021 года. В этот день 19-километровая переправа проводил на море и обратно 35 841 автомобиль.
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